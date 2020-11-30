中行：料國內明年GDP增長約7.5%　貨幣政策更注重精準和靈活性

引述消息指，中國銀行在北京發佈《2021年度經濟金融展望報吿》。中行預計，2021年國內生產總值（GDP）增長7.5%左右。宏觀政策方面，未來中國將繼續發揮積極財政政策作用，貨幣政策更加注重精準性和靈活性。

關於全球經濟金融形勢，《報吿》認為，今年全球經因遭情衝擊陷入深度衰退，全年經濟大起大落。全球金融市場在劇烈動盪後形勢企穩，但仍存在波動風險。展望2021年，全球經濟復甦面臨三大制約，預計疫情影響仍將在上半年延續，下半年才能真正走向復甦。進入後疫情時代，全球經濟可能呈現「三低、三新」特徵，在低增長、低利率、低投資中醖釀新力量、新趨勢和新秩序。

全球主要經濟體GDP占世界的比重（%）(圖片由中銀提供)

此外，八大熱點問題值得關注：國際政經格局加速演變、綠色復甦成為全球經濟增長的重要推手、跨境直接投資在區域上繼續分化、國際多邊經貿體系「危」「機」並存、全球產業鏈面臨重構、全球通脹水平小幅上升、主要央行角色定位發生轉變、美元步入下行周期。

至於中國經濟金融形勢，《報吿》認為，今年面對新冠疫情全球大流行、國際政經格局深刻變化，中國政府持續統籌疫情防控和經濟社會發展。隨着「六穩」「六保」政策落地，中國經濟在全球率先實現恢復性增長，首三季度GDP增長由負轉正，增速為0.7%，預計全年增長2.1%左右。2021年將是中國實施「十四五」規劃的開局之年，政府將持續推動擴大內需、支持創新發展、改善營商環境，加上低基數因素，經濟增速很可能恢復至正常增長水平以上，預計明年GDP增長7.5%左右。宏觀政策方面，未來將繼續發揮積極財政政策作用，貨幣政策更加註重精確性和靈活性，推動消費轉型升級與投資提質增效，加強創新和產業協同發展。