中國車企市值一哥比亞迪　擬高位增發H股　股價低開近半成

中國車企比亞迪12月1日向中國證監會申請增發H股，集資所得擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。受消息拖累，該股開報178.5元，挫4.85%。

比亞迪新增發行境外上市的H股申請材料公吿指出，計劃發行H股數量，不超過去年股東會所發行H股總數20%，實際發行數量視乎市況及公司需求而定。

比亞迪還提醒，本次H股發行在獲得正式受理後尚需經中國證監會、香港聯交所等相關政府機構、監管機構的核準和/或批准，該事項仍存在不確定性。

若按7月2日比亞迪H股發行數計算，比亞迪H股增發數量將不超過1.83億股；以12月1日收盤價187.6港元/股計算，比亞迪可融得數百億港元。

中信證券指出，比亞迪擬增發不超過H股20%，將進一步提升研發實力，強化電動領先地位。本次H股增發，是繼公司2014年H股配售、2016年A股定增後再一次增發，資本將持續為公司發展賦能。公司目前基本面向好，全新旗艦車型「漢」開啟新一輪景氣上行周期，比亞迪電子業務快速增長。公司業務分拆有望推動電動製造業務內在價值兑現，旗艦車型熱銷及潛在智能化拓展推動價值重估，維持「買入」評級，繼續重點推薦。

截至12月1日收盤，比亞迪A股股價報176.8元人民幣，公司總市值為4659.38億元人民幣，居中國車企市值首位。