新冠肺炎｜友邦夥港怡推遙距醫療　藥4小時內到戶　客明年有得用

友邦香港、香港電訊（6823）及港怡醫院合作，推出保險業界首個由醫院提供服務的遙距醫療服務。用戶可在家中，透過香港電訊的一站式遙距醫療服務平台DrGo，便可預約及進行由港怡醫院提供的視像會診服務，而處方藥物一般最快可於4小時內送遞至用戶的指定地址。疫情期間，用戶留在家中亦可獲取專業醫療諮詢服務。該項服務將優先開放予友邦香港員工及財務策劃顧問使用，並於明年起陸續推廣至友邦香港客戶。

透過此項遙距醫療服務，用戶無須親身前往醫院或診所，只需透過流動裝置便可使用一站式遙距醫療服務，安坐家中或工作場所，以視像方式接受由港怡醫院透過視像提供的高質素診症服務，減低在醫院或診所內受感染的機會，而處方藥物一般最快可於4小時內獲送遞至用戶的指定地址。

用戶透過DrGo應用程式預約當值港怡醫院醫生，於預約時間便可進行視像會診，若醫生診症後認為有需要，可提供轉介作專科跟進。有需要的用戶亦可致電預約港怡醫院的專科服務並親身到醫院就診。友邦香港客戶可於明年起陸續選用此項服務，指定客戶可享預先批核和免找數服務。

友邦香港及澳門首席營運官葉文傑表示，2019冠狀病毒病大流行令非接觸服務模式的需求激增，疫情下遙距醫療的好處更顯而易見。