花旗推數碼理財服務Citi Plus吸年輕客　完成任務活期年利率1.8%

花旗銀行明年首季在香港推出全數碼理財體驗服務「Citi Plus」，客戶完成簡單理財「任務」賺取更高存款利率。「任務」為儲錢、入錢、扣賬卡/信用卡消費、投資或兌換外幣的日常理財需要。客戶可隨個人需要選擇適合的「任務」，每完成一個「任務」都會讓存款利率升級，完成四個「任務」可享活期年利率達1.8%。

花旗銀行明年在香港推出全數碼理財體驗服務「Citi Plus」。

該行指，「Citi Plus」客戶不受制於分行運作時間，只需簡易步驟便可經Citi Mobile® App或網上銀行妥善處理主要銀行服務。客戶可隨時隨地體驗數碼投資，充分掌握理財及投資策略，投資產品包括股票、「靈活財庫」及基金，投資門檻低至1港元，Citi優選投資組合會推薦適合客戶的基金組合，最低入場費100港元。

客戶可經全新App界面設計體驗全數碼理財，無需到分行處理理財需要。客戶可隨時透過App內 「Messaging」功能，發送訊息與客戶服務主任聯絡。

「Citi Plus」客戶登記 Citibank Global Wallet，憑Mastercard扣賬卡於外地或海外網上購物，均可直接從12種貨幣戶口扣賬，無需支付外幣交易費。憑卡於任何海外自動櫃員機（包括Citi或Mastercard網絡）提取現金亦可免收取手續費。此外，Citi Plus信用卡專為「Citi Plus」客戶而設，沒有年費，任何於網上消費及健身會籍簽賬可賺3倍積分，同時享有免費購物保障保險。扣賬卡/信用卡消費可作為「任務」之一，以賺取更高活期利息。

香港花旗銀行總經理林智剛表示，今次推出「Citi Plus」，針對年輕客戶群的生活模式、喜好及需要，再配合金融科技而構思的全數碼體驗服務，現今年輕消費一族對數碼生活有無盡的渴求及期望，數碼理財亦漸融入他們的日常生活細節當中，他預期新服務體驗會在未來兩年內為該行增加一倍新客戶數量。