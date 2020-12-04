駿隆：11月強積金人均賺約1.4萬　持續看好大中華地區股票基金

強積金顧問有公司駿隆發表《駿隆強積金 20 年研究》報告，稱強積金上月每人平均賺14,121；年初至今人均賺18,653元，升逾8.1%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，強積金11月份整體表現皆有大幅上升。截至11月30日，駿隆強積金綜合指數上漲14點 (+6.1%)，報249點。

三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數升27點 (＋8.5%)，報 347 點；混合資產基金指數升17點 (+7.5%)，報243點；固定收益基金指數微升1點，報129點。疫苗的生產取得突破性的進展利好投資氣氛帶動強積金市場於11月表現造好。月內強積金每人平均盈餘14,121元，年初至今人均賺18,653元。

市民對強積金存五大誤解 強積金與投資市況未必掛鉤

駿隆指，調查發現市民對強積金存五大誤解，駿隆集團執行董事王玉麟表示，強積金與投資市況並不一定成正比，以今年為例，許多成員誤以爲強積金市場在年內錄得虧損，實際上平均回報達8.1％。

另一方面恒指年內跌3.6％，強積金卻跑贏恒指11.7％，主要受強積金基金經理選股能力所影響。在基金收費方面，低收費基金於過去二十年，相比高收費基金並未帶來更高的回報，可見扣除費用後的淨投資回報比收費本身更為重要。

駿隆集表示，強積金與投資市況並不一定成正比。（資料圖片）

僱主提供協助方面，僱員認為僱主能提供多於一個的計劃選擇及定期檢視其投資表現及在有需要時作出更換，較提供強積金市場最新資訊對他們更有幫助。

至於固定收益基金能否「保本」，駿隆認為成員應注意過去二十年平均回報為1.2%，較同期通脹1.8%為低，同時在目前的低利率環境及利率長期下降的趨勢下，較年輕的成員需考慮應否過早偏重於此類資產。

強積金眾多計劃事實上並不相似，以大中華地區基金為例，即使是同一類別基金，其中表現最佳和表現最差的基金年初至今回報相差可多達 43.5％，因此由僱主選擇的強積金計劃與僱員選擇的基金投資組合亦同樣重要。

王玉麟「三招」建議，僱主應審慎選擇2至3個計劃、給予僱員計劃選擇權以及訂立 4至6％的明確回報目標。現時強積金計劃由僱主揀選，故僱主在選擇時應按投資回報來作審慎選擇，如只據行政的便利或銀行關係隨便決定，將嚴重影響僱員的退休儲備。

僱主甚至可在對比回報後選取2至3個不同服務提供者營運的計劃讓僱員選擇，僱員亦應擁有更大的權利去管理自己的強積金投資回報，包括要求更換合適計劃，僱主亦是時候給予僱員更多決定權。成員可訂立明確的長線回報目標，例如於10年期獲4至6%的扣除費用後回報，同時作積極投資組合管理，才可有效達到目標總退休儲備。

展望：大中華地區股票基金持續看好

受疫情影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，美聯儲與歐央行資產負債表均維持約7萬億美元高位，環球市場持續極端波動。因疫苗在世界各地取得突破性的進展，令市場於11月表現甚佳，大部分主要市場錄得正數表現，更有不少股市出現雙位數字的增幅。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，投資者可持續看好大中華地區的股票基金。第一原因為中國疫情已經受控，其經濟基本面良好及國內消費者所儲存的購買力，或為中國經濟帶來不俗的回復及增長；其次是積金局納滬深交易所為「核准證券交易所」，強積金可投資於A股沒有上限，令組合增加彈性及可納入更多優質的股票。預期台灣股市同樣做好。

港股則屬較落後股市，有望受惠於美國上市的中概股回流，令股市持續回升。美股方面，由於美國大選結果塵埃落定，預期即將上任的拜登及團隊或不會與中國持續強硬對抗，減輕市場的不確定性。

隨著疫苗的進展，舊經濟股會對大市將起推動作用，美國消費者儲存的消費力或將會使用。另外，美國十年期國債孳息率由0.6%的低位反彈至0.9%，預料債息受兩大因素影響，包括各國央行推行量寬政策，及經濟復甦的通脹預期，或令長期債息推升，債券回報將有更大的波幅。

他指，高風險投資者特別是距離退休年期較長的，更應考慮持較多的股票基金；而保守投資者可考慮投資人民幣債券。