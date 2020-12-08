政府派1萬元市民點用？　宏利調查﹕近5成人買與健康相關產品

政府今年6月實行一萬現金發放計劃，市民如何運用該筆資金？宏利向逾千名港人的調查其使用情況時發現，多於7成受訪者將其現金用於加強個人/家庭財務規劃，其中用作儲蓄（56%）、進行投資（24%）、自願醫保（7%）及醫療保險（佔7％）；另有近5成港人則用於購買與健康相關的產品。

宏利今天發佈了一項調查，當中訪問了1,026位本港成年人。調查發現，有72%受訪者於飲食方面變得更健康；另54%更多了注重運動方面。在求醫取態方面，接近7成受訪者當遇到疾病時會立即求醫。由此可見，港人在疫情下更注重自己的健康。

疫情初期曾出現「口罩荒」，目前口罩供應是足夠的。調查中指出過半受訪者預期手頭上的防疫及消毒用品可以維持3個月以上。佔大部份受訪人士預計，疫情將持續一年或更長的時間，需要繼續使用防疫及消毒用品。

此外，調查結果亦指出，年輕的港人（18至24歲）在疫情下受財政壓力較大，當中39%受訪者表示會用現金補貼工作收入的減少及損失。

宏利調查發現，62%港人有足夠口罩3個月或以上；72%港人飲食變得更健康；54%港人做多了運動。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道總結，疫情下港人更注重健康及運動加強，且在儲蓄方面的意識亦相當高，但他鼓勵應在較長遠的財務上做規劃，以應對未來的不確定性及改善財政健康。

紀榮道亦表示，第三波疫情期間所受的影響較大，但鑑於7、8月推出感謝日受到熱烈反應，因此9月疫情平穩後業務持穩。他又指出，宏利首三季業務錄得雙位數的增幅，展現較強的韌力性。期望明年繼續以康健業務為主要策略，持續擴展業務發展。