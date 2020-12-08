惠譽上調全球2021年經濟增長預測至5.3%　中國則由7.7%上調至8%

評級機構惠譽（Fitch Group）表示，全球經濟將從2021年中期開始復甦，對全球經濟增長預測從5.2%修訂為5.3%。美國增長率由4%上調至4.5%；中國由7.7%上調至8%；歐元區增長預測則調低至4.7%；2022年全球經濟增長預測從3.6%提高至4.0%。

伴隨疫情在全球的傳播，世界經濟在2020年遭受重創，但部分國家經濟已逐步復甦。（新華社）

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，隨着第二波疫情引發新的限制措施，全球復甦道路比預期的要艱難，但是疫苗的消息對未來兩年的經濟前景有很大積極意義。儘管最近的第二波封鎖並未像4月時的緊縮經濟活動，但到2021年放鬆限制後，基數效應將會帶動增長率顯著提升。

對於上調中國經濟增長，惠譽認為中國經濟復甦將越來越平衡，很多經濟活動指標回到疫情前的水平，預計隨着當局對經濟復甦可持續性越來越有信心、多個經濟體疫苗即將推出，財政和信貸政策將逐漸正常化，並預計會進一步強調雙循環政策。

另外，惠譽指出，中美對地緣政治摩擦可能會持續，但預計美國拜登（Joe Biden）政府將避免進一步的貿易緊張局勢升級，尋求更為多邊的策略。