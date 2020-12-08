新冠肺炎｜大新銀行：香港2021年經濟或可錄3.6%正增長

大新銀行（2356）經濟師溫嘉煒表示，面對疫情及中美關係緊張等挑戰，預期今年本港經濟或錄得按年倒退5.9%；進入2021年，經濟可望逐步回穩，視乎本地疫情發展以及全球主要經濟體系復甦情況，暫時估計本港明年或可錄得3.6%正增長。

大新銀行經濟研究及投資策略部（大新經濟研究）指出，隨着內地經濟改善帶動了本港外貿活動反彈，加上疫情一度回穩，令香港第三季經濟表現改善。大新經濟研究相信，視乎疫情發展，本港零售市道可能仍有一段時間要面對挑戰；旅遊業或要明年較後時間方會復甦，屆時零售業可望會有較明顯反彈。樓市方面，在經濟具挑戰的環境下，私人住宅租金料有下調壓力，但本港流動性充裕，加上去年放寬部分樓按上限，或繼續為樓價帶來支持，今年全年樓價或變動不大，明年或會有個位數跌幅。

投資市場方面，市場消化美國大選及疫苗消息後，焦點將逐步回歸到疫情發展，而且相信中美關係仍然是港股一大不明朗因素，預料明年恒指上落區間將介乎24000至29000點。

內地槓桿水平偏高

大新經濟研究又指，新型冠狀病毒疫情蔓延全球，亞洲特別是內地在控制疫情方面表現較好，經濟活動亦漸見回升，帶來樂觀情緒。歐美疫情過去兩個月再趨嚴重，單日新增確診數字更創紀錄新高，需要再次加強限制措施，或拖累全球工業和貿易活動；而疫苗若能盡快普及，將有利經濟活動全面重啟。不少國家今年已推出龐大財政政策以刺激經濟，預料貨幣政策未來一兩年仍會保持非常寬鬆，以支持經濟復甦。

中美關係方面，拜登當選新任美國總統，新政府對華政策立場未明朗，惟在科技、軍事等領域或會保持強硬。內地與十四個亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，有助內地打開其他區內市場，以減輕中美關係未能正常化的潛在衝擊。

溫嘉煒表示，主要經濟體系中以內地最能有效控制疫情，率先復工復產，帶來經濟復甦，預料消費和出口將會成為2021年增長的主要動力，不過內地槓桿水平偏高，或會更小心控制政策力度，避免信貸風險進一步上升。