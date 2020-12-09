特斯拉CEO馬斯克﹕已搬到德克薩斯州

特斯拉（Tesla）CEO Elon Musk（馬斯克）已搬到德克薩斯州，以專注於麾下公司的兩個大優先事項：SpaceX的新Starship飛船和目前正在奧斯汀建造的特斯拉新超級工廠。

《彭博》周三（8日）報道稱，馬斯克將他的個人基金會從加利福尼亞州遷至了奧斯汀。

「我已經搬到德克薩斯州 」馬斯克接受訪問時說道。他沒有詳述地點，也沒有透露是否購買了房產。

現年49歲的馬斯克在SpaceX總部所在地洛杉磯地區居住了20年。特斯拉總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託，其主要工廠位於弗裏蒙特的舊金山灣。

馬斯克在採訪中批評了加州，稱該州對自己作為經濟巨頭的地位感到自滿，對他的吸引力下降。

騰訊證券﹕德州並無個人所得稅

「如果一支隊伍持續獲勝的時間過長，他們往往會變得有些沾沾自喜，有些為所欲為，然後他們不再贏得冠軍，」他說，「加利福尼亞已經持續獲勝很長一段時間。而且我認為他們對此有點想當然。」

騰訊證券稱，對於最近在全球富豪榜的排名升至第二位的馬斯克來說，此舉也可能帶來巨大的稅收影響。德克薩斯州沒有個人所得稅，而加利福尼亞州對其最富有的居民徵收的個人所得稅在全美位居前列。

此外公司在德國的建廠計劃，其進度可能受阻。據德國傳媒報道，因為當地環保監管機構要求特斯拉暫停清理地盤工作，以確定清理行動不會危及當地蛇和蜥蜴棲息地。

德國報章《Tagesspiegel》報道，因應環保組織入稟法院，負責環境保護的監管機構要求該電動車生產商暫停砍伐工地一片松樹林，以免可能危及樹林中的蛇和蜥蜴棲息。