《彭博》引消息人士﹕軟銀擬透過逐步回購方式　再考慮私有化

據《彭博》引述消息人士指出，日本綜合企業﹑阿里巴巴（9988）單一大股東軟銀，擬透過逐步回購這慢烤方式，讓創辦人﹑現持有公司約27%股權的孫正義，持股增至66%的絕對大比例股權時，再進行私有化。目前由孫正義以外股東持有的軟銀股份，價值870億美元。報道指出，該公司並無作出回應

報道引述不願具名的消息人士指出，軟銀會透過持續出售資產，讓公司擁有足夠現金以支持其回購行動。隨著其他股東出售手上持股，期間只要孫正義不出售公司股份，其持股便會逐步增加。

報道指出當孫正義持股達到66%時，便可以驅使其他持有公司股權的股東出售股份，屆時孫正義更可以無需提出溢價購入有關股份。

該公司透過進行總值1.35萬日圓回購，股價已大幅反彈。

孫正義﹕股價跌會回購更多股份

報道引述消息人士指出，這種慢動作式收購行動，讓公司可以確保靈活性，可待股價下跌時才回購股份。若在正常的私有化方案，提出一方便要給予25%左右溢價。

雖然孫正義在今年2月時曾指出，軟銀保持上市地位較理想，可是早前包括《彭博》等傳媒報道有關公司私有化的消息時，卻並無作出澄清。在今年11月時，孫正義指出若公司股價下跌，便會回購更多股票。

報道亦指出，當軟銀股價持續下跌，孫正義仍會提出傳統的私有化方案，惟並無提及股價處於哪一個水平便會出手。

軟銀連番出售旗下資產

不過報道亦指出公司內部有不少意見均反對私有化方案，一方面軟銀擁有的巨額現金，為私有化障礙之一。早前孫正義曾提及，公司擁有約800億美元現金。軟銀擁有充裕的現金水平，與公司連番出售資產有關，當中包括出售T-Mobile US等公司股份。

同時私有化會讓公司面臨投資評級公司反擊，不利公司處理債務融資問題。將公司私有化後，會導致孫正義在一段時間內在市場進行併購動作，這讓他就私有化方案作出考慮。