恒指半日僅升74點　中海油升6.7%　小米破頂後倒跌｜持續更新

【12:10】中海油升6.7%

恒指午市收報僅升74點，收報26485點；國指微升6點，收報10421點；科指微微回升收報8051點，升25點；半日成交金額790億元。

小米先升後倒跌，午市收報27.5元，跌0.36%；

油股強勢，中海油﹙0883﹚升6.7%，半日收報7元，成表現最好恒指成份股；中石代（0386）升3%，收報3.42元；中石油﹙0857﹚回落半日升2.6%，收報2.38元。

受利好消息帶動，銀行股普遍造好。渣打（2888）半日升1.6%，收報49.7元；滙控（0005）半日升0.24%，收報42元；恒生（0011）收報137.3元，升0.37%。

【12:10】A股半日走勢向下

A股半日走勢向下。滬指半日低位收市報3338點，跌34點或1.03%，成交額2,213億元（人民幣．下同）。深證成指先高後跌，收報13513點，跌218點或1.59%，成交額2,728億元，兩市合共成交額4,941億元。

創板指同低位收市，跌穿2700點，收報2684點，跌33點或1.24%。

【11:02】滙控股價一度升逾2%

英倫銀行容許英國銀行恢復部分派息花紅，帶動滙控（0005）股價一度升2.1%，高見42.8元，現造42.15元，升0.6%；渣打（2888）股價亦向好，最高見過50.5元，現造49.8元，升1.8%。

【10:45】汽車股向好 吉利飆升5.6%

恒指升幅收窄102點，現報26513點；國指升24點，現報10440點；科指升44點，現報8069點。

科技股普微升，美團（3690）升1.6%，報291.6元；京東（9618）報323元，或升1.3%；騰訊（0700）報585元，升1.2%；阿里巴巴（9988）報259元，升1.4%；惟網易（9999）跌0.3%，報136.9元。

汽車股向好，吉利（0175）升5.6%，報22.4元；長城汽車（2333）升3%，報15.52元；比亞廸（1211）升0.28%，報175.6元。

【10:04】小米創新高

小米﹙1810﹚勁升3.4%，報28.55元，創上市新高。

中海油﹙0883﹚飆6.5%，報6.98元。

【09:45】油股強勢

港股升近250點，恒指報26658點，升247點或0.94%；國指報10501點，升85點或0.82%；科指報8098點，升72點或0.9%。大市成交額257億元。

油價回升，帶動中海油﹙0883﹚中石油﹙0857﹚分別升3.1%及2.6%，成表現最佳恒指成份股。

另外，吉利﹙0175﹚亦升2.6%，報21.75元。

重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚、阿里巴巴﹙9988﹚分別升2.1%及1.4%。

匯豐控股﹙0005﹚升1.1%。

泡泡瑪特（9992）71.25元，較招股定價38.5元升85%。

【09:26】港股高開逾200點

港股高開223點或0.85%，報26634點；國指則開報10505點，升89點或0.86%；科指開報8123點，升97點或1.21%。大市成交額102億元。

滙控﹙0005﹚有望派息，開市報42.35元，升1.07%。

另外，潮流玩具公司泡泡瑪特（9992﹚首掛開報77.1元，較招股定價38.5元升100.3%，一手﹙200股﹚帳賺7,720元。