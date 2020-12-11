卓佳革新IPO數碼化體驗　申請IPO資金不需即時被凍結

卓佳集團宣布推出「IPO智付易」，是卓佳IPO手機應用程式的一項新增功能，以滙豐的實時直接扣賬方案作支援。

透過IPO智付易，為申請IPO提供了一種方便快捷安全的付款方式。同時，IPO智付易僅在IPO截止當日從投資者的指定帳戶自動和安全地扣除有關款項，若通過銀行和證券公司申請IPO的話，投資者資金會於提交申請後立即被凍結，這就是IPO智付易的吸引力。這讓投資者能有更大的靈活性處理資金及更多時間決定是否申請某一隻新股，亦可在截止日期前隨時取消或更改申請，當中並不收取任何申請及服務費。

卓佳香港行政總裁溫佩麟先生表示，在卓佳的重要合作夥伴滙豐的支持下，將尖端的支付技術整合到應用程式中，使其成為線上申請IPO的理想解決方案。他補充，卓佳視數碼化為不可逆轉的趨勢之一，對企業而言， 採用數碼技術不單可提升營運效率，更可加強企業管治，對保持業務可持續性至關重要。未來將繼續創新，與其他行業領導者合作，提供更多具啟發性的技術解決方案。

滙豐香港工商金融工商企業主管林永德先生表示，數碼化已成不同行業日常營運的重要一環，宥高興能提供創新的現金管理API方案，全面提升零售投資者的新股認購流程，以便把握投資良機。方案亦有助提高新股認購的處理效率及運作流程，充份體現滙豐致力支持企業客戶進行數碼轉型的承諾。