李嘉誠獲贈複製版諾貝爾獎牌　稱「領導不可再以自我為中心」

今屆諾貝爾醫學獎得主英國科學家霍頓（Michael Houghton），以及及化學獎得主、美國科學家道納（Jennifer Doudna）均為李嘉誠基金會捐助的研究所教授。

李嘉誠基金會今日（11日）於社交網站稱，兩位諾貝爾獎得主收到諾貝爾獎牌的複製版後，不約而同將獎牌送予長和集團創辦人李嘉誠，並以Zoom舉行的祝賀儀式上， 向李嘉誠展示。

能支持及參與研究感光榮

李嘉誠表示，自己一直深信命和運，是天數與選擇之間的互動； 而科學必重塑人類的命運：「帶領的非凡團隊成就不世之功，惠傳代代世人。深深感謝您送贈諾貝爾獎牌，讓我分享您們的喜悅。誰曾想到，一個走過貧病戰爭的人，能在研究道上參與和支持您們的努力，這是我一份光榮。」

他又稱：「大家對我的鼓勵，我將時刻不忘；每天心上不斷轉動的問題，是如何支持男女科學家推進美好的工作，這是我基金會在萬變社會中不變的承諾。」文章最後又分享「小貼士」，稱每名諾貝爾獎得主，均會額外收到三面複製版獎牌作紀念，相信二人正是將其中一個複製版獎牌送予「誠哥」。

李嘉誠基金會亦提到，醫學獎得主Michael Houghton教授在祝賀儀式上一度哽咽，全因李嘉誠基金會向其帶領的丙型肝炎研究團隊另外兩名科學家，分別是來自 新加坡及台灣的華裔病毒學家朱桂霖和郭勁宏教授，贈予與Michael Houghton教授的諾貝爾獎金等值之38萬美元，以示支持。

「今天的領導不可再以自我為中心」

文中指，李嘉誠不但佩服Michael Houghton教授積極投身科研，對他極力讓世界知道和認可同僚在團隊的貢獻，認為他這份無私的本心，是最難能可貴的，因為今天的領導不可再以自我為中心，這是對創造大成就的最大局限。

李嘉誠基金會向團隊另外兩名科學家，贈予諾貝爾獎金等值之38萬美元。（李嘉誠基金會圖片）

文章指，早在10月19日，李嘉誠看到《自然科學雜誌》名為「發現丙型肝炎諾貝爾獎得主背後的無名英雄」的文章，當中提到由Michael Houghton教授帶領的科學家團隊中， 另有兩華裔病毒學家默默耕耘，但沒被授予諾貝爾獎。Michael Houghton教授接受諾貝爾獎時其實有點失落，他不能改變諾貝爾限制獲獎者只得三人的長期規則，但他一口氣列出其他作出貢獻的科學家們名字，「這些才華橫溢的人值得獲認可。」