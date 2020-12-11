美方稱逾60國家棄用中國5G　華外交部以實際數據還擊

美方日前稱，已有逾60個國家表示棄用中國5G技術，說法引起廣泛關注。中國就此事於周四（10日）作出回應，並稱美國應將相關表單列出。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，已有包括27個歐盟（EU）國家在內，超過60個國家及約130家電信公司表示棄用中國5G技術。蓬佩奧認為，有信心會有西方國家的5G技術供應商，以相約的價格，以及同等、甚至更好的服務跟華為競爭，而未來通信技術市場會由可信和高度透明的歐美科技企業主導。

對於蓬佩奧的說法，中國外交部發言人華春瑩昨回應稱，蓬佩奧應把他所指的60多個國家及約130家電信公司一一列表出來。「根據我的了解，美方在滿世界地鼓動遊說、威逼利誘其他國家加入所謂的『網絡』，一些國家『被脅迫』、『被加入』。」

根據近期的報道與研究顯示，今年第三季度，華為的5G設備依然佔據全球30％的市場份額，依然保持世界第一位置。究其原因，是因為華為的設備質量過關，運行的穩定性強，以及服務非常周到。

華春瑩進一步指，在安全方面，中國公司保持著良好的網絡安全記錄。華為過去30年在全球170多個國家和地區，建設1,500多個網絡，為228家全球500強企業提供服務，服務的人口超過30多億，沒有發生過類似「斯諾登事件」、「維基解密」的網絡安全事件，沒有發生過一些類似「稜鏡門」、「方程式組織」、「梯隊系統」的網絡監聽監控行為，也沒有任何一個國家拿得出華為產品存在後門的證據。