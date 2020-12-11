貿發局夥騰訊雲向中小企推數碼營銷方案　一年服務費8000元

貿易發展局夥拍科技企業包括騰訊（0700）旗下騰訊雲，推出針對中小企而設的一系列免費工作坊及以優惠價格讓企業嘗試不同的數碼營銷方案，協助港商建立合適的流動電子營銷平台並進行推廣，以拓展內地及本地新商機。

貿發局今次與騰訊雲合推的數碼營銷方案一年服務費用為8,000港元，當中包括創立營銷HTML 5網站初期配置及一年的寄存服務，亦會提供售後技術支援。方案亦提供會員管理系統及資料庫、綜合營銷推廣方式以及數據分析管理，適用對象涵蓋零售、服務以及諮詢行業。

貿發局亦與騰訊雲合作推出「騰訊中小企電子廣告推廣方案」，該局指，這是為便利本港中小企於內地市場投放廣告而設，提供多款靈活組合，讓他們以低門檻及特惠價錢，選擇在廣東、上海或北京的騰訊網絡或微信平台投放廣告，體驗國內電子商貿生態，協助他們升級轉型及開拓內地市場的龐大商機。

貿發局副總裁劉會平指出，疫情下，全球營商環境改變，數碼化成大趨勢，中小企業需要升級轉型來推進業務發展和提升競爭力，當中包括數碼化，增加線上經營平台，利用大數據，以及多渠道推廣，其中一種有效的方法為適合流動設備使用的HTML 5網頁來進行營銷，局方希望協助中小企踏出數碼營銷的關鍵第一步。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹稱，憑藉騰訊雲穩固的底層技術架構以及騰訊生態系統優勢，方案讓中小企不用投放大量資源重新建立另一套系統，節省成本之餘市場推廣工作亦能得心應手。