梁孟松辭呈｜中芯︰正核實擬辭任消息　股價午後復牌即挫近8%

中芯(0981)今早停牌，公司中午發公告，指出已注意到有媒體報道指執行董事及聯合首席執行官梁孟松擬辭任的消息，並已知悉對方有條件辭職意願，現正積極與對方核實其實辭任意願，任何關於有關事宜的進一步公告，並會根據香港上市規則及上海證券交易所科創板股票上市規則適時作出。任何有關最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。

受消息拖累，中芯下午1時復牌，初段跌7.8%，最新報19.6元。

梁孟松助中芯提升產品良率

梁孟松被譽為「芯片狂人」，曾在台積電任職14年，之後轉投三星，推動三星從28納米到14納米的技術改造與發展。加盟中芯後，他把把中芯14納米芯片的量產良率提高至業內水平，並協助12納米、n+1等技術的研發。

易方資本高級分析師Dennis Guan表示，梁孟槐在中芯主要負責先進製程的研發，辭任的話，可能代表中芯會將重心放回成熟工藝。

昨公布在美遭股東民事訴狀

另外，中芯昨日﹙15日﹚公布，關注到一份於本月10日在美國加利福尼亞中區聯邦地區法院提交的關於該公司部分證券的民事訴狀。

該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場，購買了中芯部分證券的人士提起了訴訟，但前提是美國法院須允許該案件以集體訴訟的形式進行。

該訴狀把中芯及部分董事列為被告，指稱中芯發布的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法及美國證券交易委員會據此公佈的規定，並尋求未確定金額的經濟補償。

中芯指，正在謹慎評估以上事宜，並將作出積極抗辯。