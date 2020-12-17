內地首單通過QFII及RQFII認購外資私募基金落地上海

據《上海證券報》，近日，內地首單境外投資者通過QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣合格境外機構投資者）認購外商獨資私募證券投資基金管理人（WFOE PFM）基金產品落地。業內人士表示，該模式的落地為外資資管機構募資開闢了新路徑。

據瞭解，此次通過QFII、RQFII認購的產品為霸菱投資管理（上海）有限公司發行的中國綜合債券1號私募證券投資基金，這也是霸菱在中國正式設立的首隻境內債券私募基金，主要投資中國固定收益市場。

公開資料顯示，霸菱資產管理規模超過3,540億美元，2018年8月在上海設立外商獨資投資管理公司，並在2019年1月推出首隻合格境內有限合夥人（QDLP）產品；2019年6月，霸菱的外商獨資投資管理公司登記成為私募基金管理人。（霸菱集團網上圖片）

公開資料顯示，霸菱資產管理規模超過3,540億美元，2018年8月在上海設立外商獨資投資管理公司，並在2019年1月推出首隻合格境內有限合夥人（QDLP）產品；2019年6月，霸菱的外商獨資投資管理公司登記成為私募基金管理人。

今年9月，中國監管層發佈《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》，允許QFII、RQFII投資境內私募投資基金。

上海市地方金融監督管理局表示，新政對在滬WFOE PFM機構有積極影響，機構海外母體可通過QFII、RQFII提供種子資金，有效幫助其拓展境內私募基金業務。「上海金融監管局密切關注QFII、RQFII投資WFOE PFM產品這一模式時遇到的障礙和瓶頸，助力該模式下首單基金產品正式落地。」

霸菱亞太區總裁羅德仁稱，「今天我們通過自有種子資金認購中國境內私募基金的方式，支持霸菱中國業務快速成長。我們長期專注發掘亞太區內的業務拓展機會，而新政為我們提供了進一步踐行長期目標的新機遇。」