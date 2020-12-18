科技股及醫藥股受壓　恒指失守26500點　車股逆市上揚長汽飆7%

美股三大指數同創收市新高，聯儲局上日重申寬鬆立場，道指升148點，收報30303點。納指升106點，收報12764點。標指升21點，收報3722點。美國多個州指控Google違反反壟斷法，Google母公司Alphabet跌近1%。
【16:20】港股跌179點收市
恒指低收全日跌179點，報26498點，國指收市報10483點，跌62點，恒生科指收市報8253點，跌78點，成交額為1664.7億元。
科技股騰訊（0700）收市報580元，跌0.5%，阿里（9988）收市報255.6元，跌0.9%，小米（1810）跌1.7%，收市報28.8元，美團（3690）收市報278.4元，跌2.3%。
醫藥股回落，石藥（1093）跌3.1%，收市報7.84元，中生製藥（1177）跌0.6%，收市報7.81元，藥明（2269）升0.1%，收市報87.45元。
汽車股逆市上揚，比亞迪（1211）升1.2%，收市報185元，吉利（0175）收市報23.05元，升0.9%，長汽（1211）升7%，收市報18.44元。
今日上市的Vesnyc（2148）收市報8.8元，較招股價5.52元高出59.4%，每手1,000股計算，賬面賺3,280元。
至於有傳遭美國商務部列入黑名單的中芯（0981），收市報19.86元，跌5.2%。
【15:10】內地股市低收
內地股市低收，上證收市報3394點，跌9點，深成收市報13654點，跌35點，滬深300收市報4999點，跌17點，創業板收市報2780點，跌4點。
中芯A股（688981）收市報55.02元人民幣，跌1.8%。
【14:47】亞太區股市普遍低收
亞太區股市普遍向下，日股跌43點，收市報26763點，澳洲ASX 200指數收市報6675點，跌81點，韓國KOSPI指數收市報2772點，升1點，台灣加權指數收市報14249點，跌9點。
【14:42】長汽逆市彈升近9%
汽車股逆市上揚，長汽（2333）曾高見18.8元，最新報18.76元，升8.8%，吉利（0175）升0.9%，最新報23.05元，比亞迪（1211）升1.9%，最新報186.2元。
【14:37】港股午後跌幅擴大
港股午後跌幅擴大，曾跌逾300點，最新報26380點，跌297點，國指跌109點，報10435點，恒生科指跌92點，報8240點。
有傳中芯（0981）遭美國商務部列入實體清單，累股價再次跌穿20元，最新報19.9元，跌5%。
【12:18】恒指半日跌178點
恒指中午收市報26499點，跌178點，國指中午收市報10494點，跌51點，恒生科指中午收市報8276點，跌56點，成交額為659億元。
騰訊（0700）報577.5元，跌0.9%，阿里（9988）跌0.8%，報256元，美團（3690）跌2.2%，報278.8元，小米（1810）跌1.2%，報28.95元。
半新股方面，京東健康（6618）創新高，報148元，升6.1%，泡泡瑪特（9992）升4.5%，報76.1元，藍月亮（6993）報14.1元，跌2.8%。
醫藥股轉弱，石藥（1093）跌2.3%，報7.9元，中生製藥（1177）跌1.3%，收市報7.76元，康希諾（6185）升1.4%，報174.3元。
煤炭股上揚，兗煤（1171）升5.6%，報6.6元，神華（1088）升3.8%，報15.18元。
今日掛牌的Vesync（2148）報8.65元，較招股價5.52元高出56.7%。
【11:19】港股跌勢加劇
恒指跌勢加劇，曾跌逾200點，最新報26486點，跌191點，國指跌10482點，跌63點，恒生科指最新報8255點，跌76點。
【10:41】金礦股上揚
金價上揚，金礦股表現強勁，招金（1818）升7.9%，最新報9.28元，紫金（2899）最新報8.11元，升4.4%，山東黃金（1787）最新報18.2元，升1.2%。
【10:11】科技股處弱勢 ATMX全線下跌
科技股今早再轉弱，騰訊（0700）最新報578.5元，跌0.8%，阿里（9988）跌1.6%，最新報253.8元，美團（3690）跌1.3%，最新報281.2元，小米（1810）跌1.2%，最新報28.95元。
半新股方面，京東（6618）升0.5%，最新報140.2元，泡泡瑪特（9992）升1%，最新報73.6元，藍月亮（6993）最新報14.24元，跌1.8%，云想（2131）最新報8.04，跌1%。
內地多地限電，能源局部署煤炭供應穩定，煤炭股股價上揚，神華（1088）最新報15.18元，升3.8%，中煤（1898）最新報2.4元，升5.7%，兗煤（1171）升3%，最新報6.44元。
【09:37】亞股早段窄幅上落
亞太區股市早段窄幅上落，日股跌11點，報26795點，澳洲ASX 200指數最新報6725點，跌30點，台灣加權指數最新報14281點，升23點，韓國KOSPI指數最新報2769點，跌不足1點。
【09:34】內地股市早段偏軟
內地股市早段疲弱，上證最新報3402點，跌2點，深成最新報13888點，跌1點，滬深300最新報5016點，跌不足1點，創業板最新報2783點，跌2點。
【09:20】恒生指數低開27點
恒生指數低開27點，開報26650點。國企指數跌15點，報10529點。騰訊（0700）高開0.5%，開報586元。阿里（9988） 及美團（3690）同跌0.2%。京東（9618）跌0.6%，報321元。小米（1810）升0.3%，報29.4元。
友邦（1299）高開0.6%，開報91.5元。平保（2318）高開0.2%，報95.25元。國壽（2628 )跌0.8%，報16.96元。
Vesync（2148）首掛高開88%，開報10.4元，成交額達7.87億元。