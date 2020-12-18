油價曾升至九個月高位　

紐約期油今早曾觸及3月初以來逾9個月新高，每桶報48.61美元。紐約期油每桶最新報48.23美元，跌0.25%；布蘭特期油每桶最新報51.28美元，跌0.4%。

據FactSet數據，按照最活躍合約計算，每桶48.36美元是2月26日以來WTI原油期貨的最高收盤價。

路透社12月17日報道稱，油價周四（12月17日）攀升，觸及九個月高位，因交易商對美國財政刺激協議的進展以及中國和印度創紀錄的煉油需求持樂觀態度。

美國國會周三接近就一項9,000億美元的大流行救助支出計劃達成一致。

「亞洲在從新冠疫情復甦的過程中走在了前面，」Price Futures高級分析師Phil Flynn表示，「我們在亞洲看到的情況，引發人們預計在新的一年裏，隨着疫苗在美國推出，我們將看到原油需求快速增長。」

美國能源信息署（EIA）公布，截至12月11日當周，美國原油庫存減少310萬桶，遠高於分析師預期的減少190萬桶。

「這似乎是一個比大多數看漲交易員所能預期的要好得多的假日季節。但由於封鎖造成的需求破壞，油價能否保持高位並保持這些漲幅仍是個疑問，」Rystad Energy的Bjornar Tonhaugen表示。