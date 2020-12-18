日本央行維持基準利率不變　如有需要將擴大疫情政策範圍

日本央行公布議息結果，將基準利率維持在負0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。

日本央行維持ETF、房地產投資信託基金（J-REIT）購買規模。

日本央行稱，延長了增加商業票據和企業購買債券的期限；又指出不認為需要改變收益率曲線控制（YCC）和量化質化寬鬆（QQE）的框架。 疫情融資項目將延長6個月。

日本央行稱，日本經濟正在回升。如果需要的話，將考慮進一步擴大疫情政策的範圍。

日本央行計劃在3月會議上公布通脹未達預期的調查結果。

日本政府降現財政年經濟預測

本周早些時候，日本政府通過第三份補充預算，為7,080億美元的經濟刺激計劃提供資金，以幫助經濟從疫情引發的衰退中復甦。這為日本政府上調下財年增長預期提供了支撐。

日本政府預計，在其廣泛的政策支持下，2022年一季度經濟將恢復到新冠疫情前的水平，但同時也警吿稱，決策者需要密切關注「疫情以及金融資本市場波動對日本和海外經濟的下行風險」。

日本政府還下調了截至明年3月底的本財年經濟增長預期，目前預計萎縮5.2%，此前的預期為萎縮4.5%。

日本內閣府發佈的最新預期是， 2021財年經價格調整的實際經濟增長率為4%，此前的預期為3.4%。如果實現，將是日本經濟自1995年有可比數據以來最快的年度擴張。