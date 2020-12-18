太地夥遠洋集團奪頤堤港毗鄰綜合發展用地　總投資額達230億人幣

太古地產﹙1972﹚宣布，將與長期合作夥伴遠洋集團﹙3377﹚攜手發展毗鄰北京頤堤港項目的用地作為其擴建部分。頤堤港於2012年開業，為太古地產繼三里屯太古里後、進軍北京物業市場的第二個重點投資項目。

太古地產指，獲告知其在一宗掛牌出讓中投標成功，涉及以增資方式成功收購項目公司99.79%的權益。該項目公司持有位於北京市朝陽區將台鄉酒仙橋路以東的兩幅用地，分別佔地約44,300平方米及34,000平方米。

該兩幅用地毗鄰現有頤堤港項目，將發展為以辦公樓主導的綜合發展項目，作為頤堤港擴建部分，預期總樓面面積約393,550平方米（不包括停車場）。擴建部分包括一座購物商場、多座辦公樓和一家酒店，預計總投資額達230億元人民幣。 太古地產和遠洋集團將分別持有該擴建項目35%及64.79%的權益。

頤堤港成功帶動將台周邊社區的發展衍變，並成為北京最受歡迎的休閒商業地標之一。現有頤堤港項目總樓面面積約為176,000平方米，包括一座面積達87,000平方米、擁有逾170家商店的購物商場；樓高25層的甲級辦公樓頤堤港一座；以及太古酒店在中國內地開設的首間東隅品牌休閒商務酒店、提供369間客房和套房的北京東隅。