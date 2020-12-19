美團聯合創辦人王慧文退休　轉任公司董事及終身榮譽顧問

被視為美團 （03690）「二號人物」 、年僅42歲的美團聯合創辦人兼高級副總裁王慧文昨日（18日）宣布正式退休。

美團近一年來股價不斷發力，連番破頂後又來港上市，成為市場焦點。昨日為美團成立10周年，王慧文按原定計劃宣布正式退休。早在今年初，王興已在公司內部信函表示，王慧文將於今年12月退出公司，並繼續出任公司董事及美團終身榮譽顧問。

內地傳媒報道，美團感謝王慧文的「全情付出」及為公司培養了一批批優秀的管理人才。

王慧文與美團行政總統王興為清華大學的同學兼室友，2011年合作創辦美團網。（資料圖片）

曾負責美團團購、外賣、打車及共享汽車等業務的王慧文，與美團行政總裁王興為清華大學的同學兼室友，兩人於2005年共同創辦「校內網」，在「校內網」被收購後，王慧文與王興分別獨自創業。直到2011年二人又再度合作創辦美團網，成為美團聯合創辦人之一。

對於退休，王慧文曾解釋指自己一直未能很好的處理工作與家庭、健康的關係；也處理不好業務經營所需要的專注精進、與個人散亂不穩定的興趣之間的關係；他不熱愛管理卻又不得不做管理的痛苦也與日俱增，故一直擔心人生被慣性主導，怠於熟悉的環境而錯過不同的精彩，所以決定「換一個人生軌道和生活方式」。

美團股價昨日收報278.4元，跌2.3%。