傳內地最大問答網站「知乎」　計劃赴美國或香港上市

據內地傳媒消息，內地最大問答網站「知乎」正準備IPO上市申請書，目前已確定三家承銷投行分別為高盛、摩根士丹利和瑞信，上市地點或在港股或美股，尚待確認。

2019年8月12日，知乎完成了4.5億美元的F輪融資，本輪融資由快手領投、百度跟投，騰訊（0700）和今日資本原有投資方繼續跟投。

從2011年拿到李開復第一筆天使輪投資後，知乎又相繼完成了6輪融資，投資方陣容相當豪華，包括啟明投資、賽富投資等著名資本都進行了多輪投資，騰訊、百度等互聯網巨頭也持續加碼。

內地最大問答網站「知乎」正準備IPO上市申請書，目前已確定三家承銷投行分別為高盛、摩根士丹利和瑞信，上市地點或在港股或美股，尚待確認。

企查查股權穿透圖信息顯示，目前知乎最大股東是創始人周源，持股約21.2%；由創新工場管理的基金北京創新方舟科技有限公司持股比例約18.1%；賽富投資通過旗下基金廈門思源投資管理有限公司持股約10.6%；騰訊通過深圳市利通產業投資基金有限公司持股約9.7%；搜狗持股約3.1%。

目前的信息中尚未顯示快手和百度各自的持股比例。

《中國經營網》報道，「投資人莊明浩分析，按照此輪35億美元的估值，知乎新出股份為12.4%」。考慮到百度F輪是跟投，應該拿不到太多股份，最後一輪參與投資並高調宣傳，戰略合作的意義可能大於投資收益本身。而原有投資方跟投使它們的持股比例被稀釋有限。