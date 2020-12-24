全球股票總市值首次突破100萬億美元　超全球GDP兩成

QUICK FactSet的數據顯示，截至12月18日，全球股票總市值突破100萬億美元。

據《新浪財經》22日報道，市場預期新型冠狀病毒疫苗將推動經濟復甦，各國大規模貨幣寬鬆措施和財政刺激政策也推動了股價上漲。目前全球股票總市值已超過世界各國國內生產總值（GDP）兩成，創歷史新高，但隨之而來的是對股市過熱的擔憂。

歷經三十年，中國股市已成為世界第二大資本市場。（新華社）

QUICK FactSet的數據顯示，截至12月18日，全球股票總市值比疫情前的2019年底增長17%，創歷史新高。3月份疫情暴發後，全球範圍內出現股價暴跌，股票總市值一度縮水至59萬億美元，但之後在政策的支持下不斷上漲。

從各行業來看，軟件等技術服務行業的股票市值增長57%，在主要行業中排名第一。其次包括汽車和遊戲相關產品在內的耐用消費品行業，增幅達47%。醫療保健行業也達到28%。

另一方面，能源行業成為最大的輸家，股票總市值減少17%。大規模貨幣寬鬆政策下利潤縮小的金融行業也減少了5%。

從不同國家和地區來看，對總市值增長起到拉動作用的是中美兩國。其中，美股總市值增長21%，達到42萬億美元，A股總市值增長48%，突破9萬億美元。日本股市僅增長10%，止步於7萬億美元，與中國的差距被拉開。歐洲股市增長6%，處於增長乏力狀態。