聖誕前後澳門日均旅客量較10月增三成　酒店入住率近七成

澳門旅遊局今日（29日）公佈聖誕假期（12月23日至27日）前後期間，整體訪澳旅客日均超過2.4萬人次，酒店平均入住率更接近70%。當中來自內地佔2.28萬人次，香港、台灣及國際旅客日均分別有1,481、192及3人次。

單計聖誕節當日，入境旅客2.77萬人次，是2020年疫情以來，及繼澳門格蘭披治大賽車賽事練習日後，為過去10個月訪澳旅客單日第二高入境數字。

客量日均值較10月增三成

聖誕假期期間（23日至27日），與12月1日至22日的日均值2.04萬人次比較，上升20.2%，較10月日均值1.88萬人次增30.5%。

據業界提供的資料顯示，12月23日至27日，酒店及公寓的平均入住率為69.4%，其中三星至五星級酒店平均入住率分別達到及超過70%；而平均房價約為970.3元（澳門元‧下同），五星級酒店約1,226.1元；四星級酒店約為624.1元。整體客房平均價格較內地黃金周長假期的10月時下降7.4%。

博彩特別稅按年跌逾7成

此外，雖然內地和澳門疫情基本穩定控制，但對於澳門的賭博業仍受不少衝擊。澳門財政局公佈一般綜合預算-收入及開支（第三次修改），文件內附註顯示，2020年度的幸運博彩收入為294.57億元，按年跌70%；博彩特別稅則只有262.85億元，按年跌71.1%。