Mastercard推新數碼支付產品　冀助香港復甦及數碼化經濟

面對疫情帶來的種種挑戰，早前Mastercard於6月進行調查，數據顯示近一半受訪者指有計劃在疫後繼續減少使用現金。

Mastercard、Digital Planet 與美國塔夫茨大學弗萊徹學院（The Fletcher School at Tufts University）共同發佈的數碼智能指數顯示，數碼化有助人們在疫情期間安全地如常工作、 學習、購物和進行社交活動。隨著越來越多的香港人透過數碼化方式進行日常消費，Mastercard與多家虛擬銀行和傳統銀行合作推出 支付卡，旨在鼓勵消費者減少使用現金，並減輕他們在疫情期間對於與健康相關的憂慮。

虛擬銀行Mox和WeLab Bank（匯立銀行）相繼推出創數碼無號碼Mastercard扣賬卡；Mastercard亦分別與建行（亞洲）和工銀澳門合作，推出京東Mastercard信用卡，滿足消費者對網購日益增加的需 求；以及與中國銀行（香港）、中國銀行澳門分行和淘寶攜手合作，推出聯名Mastercard信用卡。除此之外，滙豐Mastercard扣賬卡包羅12種指定貨幣，讓持卡人可隨時隨地按心儀匯率兌換外幣，並以此進行網購或海外消費，避免因為匯率波動而產生額外開支。

在疫情下香港人長時間留在家中，Mastercard與多個本地夥伴合作推行數碼化，不同範疇包括線上課程、教育、租金支付、外賣服務、購物等各方面提供不同的數碼支付產品，讓大眾體驗數碼化的便利。