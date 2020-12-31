《路透》﹕從叫停IPO到二度約談　中國監管螞蟻路徑日益明晰

上市計劃被突然叫停，再到被中國監管部門兩度約談，有分析認為，中國政府對螞蟻集團的監管路徑日漸清晰。

螞蟻金服上市計劃被叫停，顯示中國對互聯網巨頭的監管趨勢不可逆。（Reuters）

《路透》報道，隨着螞蟻各項業務逐步整改，未來其股權架構和實控人是否及如何調整可能會是更關鍵的問題。雖然目前尚難確定螞蟻的支付業務是否會被納入金控監管，但其他金融業務、尤其是暗藏風險與貸款相關的業務萎縮幾成定局，金融風險傳染性大幅下降。

長期跟蹤互聯網行業的上海正策律師事務所律師董毅智認為，除了平台本身業務的問題外，螞蟻未來的整改還會涉及到實控人和股權架構。「重組管理層和股東層，把合規合適的業務重新裝入一個新的主體，這樣才能輕裝上市。」

兩位知情人士周二（29日）透露，螞蟻集團正考慮將大多數在線金融業務納入一家控股公司，其中包括消費貸款、理財和保險分銷業務，以及持有的網商銀行股權。

人民銀行同日回應稱，螞蟻集團已實質控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應依法設立金融控股公司，並將金融活動全面納入監管；目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司方案。

但支付業務是否會納入金融控股公司尚不確定，這也是市場較有爭議的地方。

聯合貸款並無降低風險

報道提到，中國監管層加強對螞蟻的監管不僅出於科技反壟斷目的，更有防範系統性金融風險的需求。螞蟻與上百家金融機構合作形成了上萬億規模資產，已經具備系統重要性特徵，更何況在無資本約束的情況下，金融風險傳染性顯著增強。

一位銀行業資深人士透露，螞蟻的聯合貸款本質並沒有讓風險實質性轉移或者降低，這種模式甚至更復雜，它形成一種網絡效應，把更多的機構綁在一起了，一些城商行通過與螞蟻合作，零售貸款規模達到數千億，明顯超過其管理能力，在前端兑付的情況下一片繁榮，但未來一旦出現信用卡危機或兑付危機則一損俱損。

疫情的衝擊顯然增大了這種危機出現的可能性，而在消金行業底部機構逐步退出、消費者好倉借貸較為普遍的情況下，加速相關資產質量惡化速度或加快。

作為移動支付最為發達的國家，中國如何監管用戶過億的互聯網平台顯然面臨挑戰。但從鼓勵創新到反壟斷、鼓勵公平競爭的轉向過程中，不僅需要監管的技術，也需要付出監管成本。