保誠推升級版危疾產品　提供達860%的危疾保額

保誠保險推出旗艦產品「危疾加護保III」，是「危疾加護保II」的升級版，旨在提供完善的癌症及危疾保障，以滿足本港客戶健康需要，特別是癌症、心臟病發作、中風以及肺炎等常見致命疾病。

考慮到患者可能再次罹患危疾而要面對龐大的財務負擔，此計劃讓客戶在首次危疾索償後，可再就癌症索償最多2次，以及就心臟病發作或中風索償合共最多2次，而計劃將提供最多6次癌症治療額外保障。上述所提供的保障合共為當時保額的860%危疾保障，而當中包括癌症持續期間高達660%的癌症保障。

保誠健康評估部醫務總監周穎欣表示，資料顯示新型肺炎的併發症或會引起其他危疾，而這類危疾本身的治療過程可能相當漫長，或者會在康復後短暫時間內復發，此新計劃是專為危疾而設的保障，亦是千禧世代的健康後盾，支援他們應對潛在的健康考驗。

新計劃提供家人同行額外保障，將保障範圍由配偶擴展至子女。當家庭任何2位成員一同受保於此計劃，一旦首10年內其中一位受保人不幸身故時，此保單將會向該保單的保單受益人提供一次性的額外保障，金額為當時保額的50%。

此外，若客戶因身體狀況須入住深切治療病房連續3日或以上，即使原因為危疾範疇以外，包括傳染病或意外引致的受傷，此升級版計劃亦會支付保障。