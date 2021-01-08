港股勁升329點　挑戰27900點　中移動交投暢旺全日逾440億元

民主黨控制白宮及參眾兩院，美股三大指數再創即市及收市新高，納指首次企穩於13000點樓上，收市報13067點，升326點。標指升55點，報3803點。道指升211點，報31041點。蘋果、摩根大通升逾3%，Tesla股價升穿800美元，急升逾7%收市。

【16:38】港股高收全日升逾300點

恒指全日升329點，收報27878點；國指收報10955點，升158點或1.47%；科技指數升229點或2.73%，收報8630點，全日成交金額2702.92億元。

多個藍籌股破頂，領跑的吉利（0175）續刷新高，午後飆逾兩成，高見33.85元，收市報33.25元，升19.6%，成交金額116.54億元。創科實業（0669）創新高，最高見121.9元，收報120.1或升4.8%。舜宇光學（2382）同樣歷史新高，最高見191.6元，收報189.1元或升4.1%。

汽車股同樣破頂，比亞迪（1211）創上市新高，見248元，收報240.2元，升2.13%；長城汽車（2333）創上市新高，見29.8元，收報29.55元，升5%。

遭多個指數剔除，中移動（0941）跌4.2%，收報41.5元，拖低恒指跌幅最大的藍籌，成交金額441.55億元。聯通（0762）跌0.9%，收報4.41元。另外，中國電信（0728）最低見1.82元，收報1.96元，跌3.45%。

科技股網易（9999）破頂，最高見175元，收報172.1元，升5.1%；阿里（9988）微升1.45%，收報224.2元；騰訊（0700）微升0.8%，收報573元。

多隻中資股被禁止在美國場外交易平台交易，中芯國際（0981）便是其中之一。不過中芯仍然高收，報25元，升10.6%。

物管股表現佳，碧桂園服務（6098）創上市新高，以高位收市見64元，近1成；永升生活服務（1995）同樣以高位收報23.3元，升14.8%；恒大物業（6666）公佈去年股東盈利，創上市新高，以高位收市，收報11.1元，飆26.1%。港交所宣布，從1月15日起獲准列入可沽空名單。

【15:08】亞股普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股重上28000點，收市報28139點，升648點，澳洲ASX 200指數收市報6757點，升45點，台灣加權指數收市報15463點，升249點，韓國KOSPI指數收市報3152點，升120點。

內地股市方面，上證收市報3570點，跌6點，深成收市報15319點，跌37點，滬深300收市報5495點，跌18點，創業板收市報3150點，跌11點。

【14:14】《彭博》﹕恒指公司無意調整成份股

紐交所宣布計劃將三大中資電訊股剔出。《彭博》引述恒指公司回覆指出，目前並無意調整成份股，並密切關注市場發展。

三大中資電訊股午後延續跌勢，中移動（0941）最新報40.8元，跌5.8%，中電信（0728）跌7.9%，報1.87元，聯通（0762）跌7.6%，報4.11元。

中移動及聯通均為恒指及國指成份股。

【13:36】中芯續刷新高升近1成

恒指午後升337點或1.22%，新報27885點；科技指數升281點或3.35%，新報8681點。

車股升勢強勁，吉利（0175）最新報32.95元，升18.5%，長汽（2333）升3%，報29元，比亞迪（1211）升3.6%，報243.6元，華晨（1114）升0.4%，報6.73元，廣汽（2238）升2.2%，報8.24元。

無懼遭剔除中芯（0941）續刷新高，最高見25.2元，現升9.7%，新報24.8元。

食品飲品股破頂，包括，海底撈（6862）創上市新高，見70.5元，新報69元，升2.8%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見78.6元，現報76.1元，升5.7%。

美高梅中國（2282）公佈並無計劃進行重組。現升1.7%，報13.36。

【12:10】京東健康升近1成

港股升幅擴大，半日升350點或1.27%，收報27899點點。國指升183點或1.7%，收報10980點。科技指續升250點或3%，收報8651點；半日成交金額1,338億元。

港交所（0388）屢創新高，最高見464.4元，中午收報451.2元，升1.85%；成交金額23.65億元。

科技股表現不俗，阿里（9988）低開，其後逐步回升，中午收市報225元，升1.8%；騰訊（0700）反覆上落，收報576.5點或升1.4%；小米（1810）回揚，一度升至33.4元，收報32.7元或升2.2%。京東（9618）則回吐，低開3%，其後回上，收報347.4元或跌1%。

中移動（0941）曾跌穿40元，最低見39元，中午收報40.75元，跌6%；中電信（0728）續跌7.88%，收報1.87元，最低見1.82元；聯通（0762）收報4.1元，挫近8%，最低見3.95元。

網上醫藥股京東健康（6618）升近1成，收報146元。阿里健康（0241）收報22.8元，升1.6%。

物管股造好，永升生活（1995）一度飆13%，最高見22.95元，中午收報22.45元；華潤萬象生活（1209）收報44元或升3.4%；恒大物業（6666）破頂見9.88元，收報9.42元，或升7%。

【11:31】內地股市半日低收 深成倒跌145點

內地股市低收，上證指數中午收報3554點，跌22點或0.62%，成交金額3,236億元人民幣。

深證成份指數收報15210點，跌145點或1%，成交金額2,676億元人民幣。

滬深300跌55點或1%，收報5458點；創業板收報3125點，倒跌37點或1.1%。

【10:40】港股倒升 重上27800點

恒生指數持續向上，最新報27789點，升240點。國指倒升119點，新報10916點。科技指數重上8500點，新報8591點，升191點。

傳百度與吉利（0175）及廣汽等合資企業發展電動車，吉利續刷新高，最高見31.75元，現報31.7元，升逾14%

中移動（0941）反覆上落，最新報40.95元，跌5.4%；中電信（0728）跌7.4%，最新報1.88元；聯通（0762）最新報4.17元，跌6.3%，最低見3.95元。

京東健康（6618）升6.4%，新報141.7元。

中芯（0941）曾升近8%，刷新高見24.4元，現報24.2元，升7.1%。

【09:48】台股再創新高 日股升逾400點

亞太區股上揚，台灣股市再創新高，最新報15373點，升159點，韓國KOSPI指數最新報3098點，升66點，日股最新報27899點，升409點，澳洲ASX 200指數，最新報6734點，升22點。

【09:42】三大中資電訊股跌幅收窄

三大中資訊股跌幅大為收窄，中移動（0941）最新報41.95元，跌3.1%，中電信（0728）跌5.4%，最新報1.92元，聯通（0762）最新報4.31元，跌3.1%。

【09:37】深成處於15400點以上

內地股市早段走勢個別，上證最新報3575點，跌不足1點，深成最新報15401點，升45點，滬深300最新報5530點，升17點，創業板最新報3171點，升9點。

【09:20】恒生指數高開81點

恒生指數高開81點，報27630點。國指跌2點，報10794點。吉利（0175）升5%，報29.2元。港交所（0388）升1.5%，報449.6元。

3家內地電訊商的ADR將於下周一起停止買賣，中移動（0941）低開10%，報39元。中電信（0728）跌9.9%，報1.83元。中聯通（0762）跌11%，報3.95元。