賈躍亭創辦｜法拉第（FF）擬借殼於美國上市　估值達30億美元

消息稱，賈躍亭所創辦的電動車品牌法拉第（Faraday Future）正與一家名為Property Solutions Acquisition Corp的公司進行併購談判，後者是一家「空白支票」公司，目前並沒有實際業務，這一類型的公司通過併購非上市公司來實現注入業務和價值增值的目的。

據《一線》1月10日消息，查看Property Solutions Acquisition Corp於2020年7月份向美國證券交易委員會所提交的上市申請文件獲悉，Property Solutions Acquisition Corp當時上市融資2.3億美元，截至1月8日收盤，該公司總市值為2.98億美元。

根據招股書顯示，該公司稱將尋求併購「任何能夠對房地產業務提供服務的行業和目標公司」，公司實際控制人Jordan Vogel是一名多年來從事住宅地產行業的管理和投資的企業家。

據悉，為了併購法拉第，該公司還計劃融資超過4億美元，謀求併購後公司市值達到30億美元，如果交易最終得以實現，法拉第將通過這一方式完成上市。

由賈躍亭所創辦的電動車初創公司自成立以來一直陷入困境，2019年，賈躍亭在美國申請破產保護，公司CEO一職轉由Carsten Breitfeld擔任。上週法拉第宣布任命Zvi Glasman擔任公司首席財務官。

儘管一度陷入經營困境，但法拉第一直對外宣稱，其首款定位高端市場的電動車產品FF 91將在融資順利完成後一年上市銷售。通過反向併購實現上市的方式之前已經有數家電動車初創公司進行了嘗試並獲得了成功，包括Nikola、Fisker等，這兩家公司在上市後均不同程度地獲得了投資者的追捧。