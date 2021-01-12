AIA調查︰港人退休儲備「唔見使」　缺口中位數達223萬元創新高

友邦香港今日公布「AIA理想退休生活調查」結果，發現退休儲備不足人士的儲備缺口達至223萬元創新高，61%受訪者表示疫情令退休計劃延遲，經精算後發現，他們或要面對兩種情況：延遲退休計劃的年限高達9.3年，或每月生活開支需縮減約1萬元。

八成受訪者認為退休儲備「唔見使」

數據指出，受訪港人理想退休平均年齡為62.8歲，理想退休儲備金額為348.4萬元（中位數），亦希望退休後每月可花生活費15,262元。38%受訪者有信心能達成理想退休生活。

調查又發現，發現55%受訪者受疫情衝擊收入減少，近四成人曾動用退休儲備來維持日常開支。79%受訪者認同未來退休儲備「唔見使」，為退休儲備增值變得重要；78%人同意疫情下娛樂消費開支減少，將省下的開支轉作退休儲蓄投資。

發現退休儲備不足人士的儲備缺口中位數，高達至223萬元。﹙資料圖片﹚

認同醫療保障的重要

疫情肆虐，令港人對醫療保障的態度有所改變。81%受訪者認同疫情突顯醫療保障的重要性，惟調查卻發現大家未有採取實際行動應對，當中近七成人在疫情間並無增加醫療保障。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，明白近期的經濟環境或令部分市民入不敷支，要先使退休錢。她建議市民疫情及經濟回穩後，盡快為退休重新部署，加碼儲蓄以追回耽誤了的時間。她又指行有餘力者，建議要堅守儲蓄規律，建立更穩固的保障，亦提議大家考慮作強積金可扣稅自願性供款（TVC），簡易靈活。在醫療保障需要方面，她則提議市民考慮自願醫保及可攜式僱員自選保障等產品，以應付未來的醫療開支。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡﹙左﹚建議，市民疫情及經濟回穩後，盡快為退休重新部署。﹙資料圖片﹚

五成受訪者對投資「心大心細」

在理財方面，調查發現36%受訪者指留家抗疫多了時間理財，51%受訪者表示想投資但有疑慮，原因包括，擔心投資出現虧損、擔心疫情會持續影響經濟及投資市場，及缺乏理財知識或專業意見。

此外，疫情改變了市民投資的模式。調查顯示，32%受訪者有增加使用電子渠道作投資，31%表示有學習最新的電子理財資訊或功能。

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，調查反映市民有更多時間考慮理財創富，而現時市場上備有眾多投資工具，當中包括投資相連壽險計劃， 是人壽保障兼有投資選擇。調查另反映，受訪者縱然希望為資產增值，但擔心未必能作出最適合自己的決定，他建議可善用智能科技，如友邦現時為指定投連險計劃客戶提供「智能投資選擇服務」，該服務結合了資產管理專家的分析及經驗，更可配合手機應用程式，為財富增值。