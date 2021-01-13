iPhone12內地大賣　去年第4季售出1800萬部　佔市場份額逾2成

2020年第四季度，蘋果公司在中國市場售出1,800萬部iPhone 12，超過市場預期，佔中國手機銷售市場份額超過20%。

《電子時報》（DigiTimes）1月13日消息，令人印象深刻的2020年第四季度銷量削弱了中國手機廠商華為、小米、OPPo和Vivo的市場份額，這些公司在iPhone系列發佈前佔據了中國智能手機市場90%以上的份額。2020年第四季度，這些公司的合計份額跌至約78%。

MacRumors報道，這一勢頭將持續到春節假期，使2021年第一季度的銷量與2022年第四季的出貨量持平。

不過，在手機零部件，尤其是半導體產能日益短缺之後，DigiTimes對蘋果供應商能否跟上需求表示質疑。

然而，蘋果新iPhone對於5G的加持預示着在中國主流市場中，iPhone的吸引力是足夠強的。目前5G手機已經開始逐漸取代4G機型，在本季度總共3億部手機中，5G手機的出貨量為1.6億部，其中便包括部分iPhone12系列。

數據顯示，蘋果2020財年第四財季（6月至9月）在大中華區的銷售額按年暴跌28.5%至79.5億美元。而在蘋果新機發布後，其在華銷售額很可能將扳回一城。