中國2020年與RCEP成員國進出口總值增3.5%　佔比達31.7%

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，2020年，中國對其他14個區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國進出口總值10.2萬億元（人民幣‧下同），增長了3.5%，佔同期中國進出口總值的31.7%。其中，出口4.83萬億元，增長了5%；進口5.37萬億元，增長2.2%。

李魁文称，海關正在研究出台「RCEP進出口貨物原產地管理辦法」和「經核准出口商管理辦法」，重新梳理RCEP項下申報享惠進口和出口簽證的流程，並建設配套的信息化系統，確保企業申報享惠的便利性。

此外，中國海關總署表示，2020年3月至年底，中國海關共驗放出口主要疫情防控物資價值4,385億元，同時，出口筆記本電腦等「宅經濟」產品2.51萬億元，增長8.5%。

李魁文指，中國傳統優勢產品出口繼續保持增長。2020年，中國機電產品出口10.66萬億元，增長6%，佔出口總值的59.4%，按年提升1.1個百分點。其中，筆記本電腦、家用電器、醫療儀器及器械出口分別增長20.4%、24.2%、41.5%。

另外，2020年，中國原油、金屬礦砂等資源型產品進口量分別增加了7.3%和7%，糧食、肉類等農產品進口量分別增加了28%和60.4%。