虛擬銀行｜WeLab Bank委任李家達為行政總裁

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，已委任李家達為行政總裁，接替早前因個人原因離任的謝學海。

該行指，李家達擁有近20年金融科技及零售銀行經驗，現任WeLab Bank執行董事兼替任行政總裁，李早在2013年香港金融科技還處於起步階段時，便加入WeLab成為第一位員工，過去8年曾在WeLab出任多個重要職務，包括風險管理及產品部負責人，以及WeLend總經理，且成功將WeLend的業務由初創公司發展成為全港最大、結合科技及人工智能的純網上貸款平台。

該行指，李家達從2018年起便參與該行的籌建，他帶領團隊達到多個里程碑，包括獲發虛擬銀行牌照，以及將WeLab Bank的業務加以拓展。加入WeLab前，李曾在多間國際金融機構出任要職，包括滙豐銀行以及前渣打銀行消費信貸附屬機構安信信貸的管理職務。

WeLab Bank董事局主席陳家強表示，李家達是充滿活力的領袖，尤其在創建公司業務方面擁有豐富的經驗，對香港及金融科技行業亦有深入了解。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，他深信要革新銀行體驗就要將人與金融科技力量結合，透過人工智能及大數據分析等嶄新科技，配合以人為本的理念，設計出以數碼先行的銀行服務。