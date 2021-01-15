恒生指數跌轉升　騰訊破頂高見641元　阿里重上240元關｜持續更新

美股先升後跌，美國上周新申領失業援助人數96.5萬人超出預期，道指收市報30991點，跌68點。納指報13112點，跌16點。標指報3795點，跌14點。美國商務部將中海油列入貿易黑名單。另外電報道，美國政府將小米等9家中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單。
【11:35】小米插逾9%
恒指新報28581點，升84點或0.3%；國企指數倒升21點或0.2%，報11320點；恒生科指跑輸，跌110點或0.24%，報8784點。
特朗普政府宣布，將小米（1810）等9間公司列入與解放軍有關的中國企業制裁名單。小米最新插9.5%，新報29.55元。
騰訊（0700）最新報641元或升1.8%，最高見644.5元，創歷史新高。阿里（9988）升3.1%，報242.5元；美團（3690）跌0.8%，報310.8元。
港交所（0388）突破近期高位橫行，最新升1.9%，報466.6元，最高見471.6元，創新高。
【11:01】騰訊破頂
騰訊（0700）升穿640元，最高見641元，創歷史新高，最新報639元，升1.5%。
【10:10】阿里巴巴升2.4%
阿里巴巴﹙9988﹚重上240元大關，該股現報540.6元，升2.4%，成交額35.7億元。
港股由跌轉升，恒指現漲92點，報28589點。
【10:10】郵儲銀行爆升13.2%
郵儲銀行﹙1658﹚爆升13.2%，報5.42元，被形容為巴菲特接班人的李錄日前買入10億股郵儲銀行H股。
【09:50】恒生指數低開102點
港股輕微偏軟，恒指現報28449點，跌47點或0.17%；國指報11298點，跌1點或0.01%；科指報8768點，跌126點或1.42%。大市成交額475億元。
受美制裁影響，大市瀉9.34%，報29.6元。舜宇光學﹙2382﹚及瑞聲﹙2018﹚分別瀉3.17%及2.57%。
焦點新股醫渡科技首掛，現企61元，較招股價續升131%。
ATM方面，阿里﹙9988﹚升1.53%，騰訊﹙0700﹚及美團﹙3690﹚分別跌0.15%及0.51%。
建行﹙0939﹚逆市升1.81%，報6.18元，成表現最佳藍籌。
【09:20】恒生指數低開102點
恒生指數低開102點，報28394點。國指跌49點，報11249點。小米（1810）傳被美國政府納入黑名單，今早低開逾11%，開報29元。中海油（0883）低開1.6%，報8.05元。
騰訊（0700）平開報629.5元。阿里巴巴（9988）升1.3%，報238元。美團（3690）升0.5%,報314.8元。
藥明生物（2269）升0.5%，開報105.2元，平歷史高位。招商銀行（3968）績後升逾3%，報59元。