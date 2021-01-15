熱門中概股多數收漲　B站來港第二上市前　創收市新高

美股1月14日中概股收盤多數上漲，其中有165只上漲，121只下跌。嗶哩嗶哩（B站）漲超3%，股價創收盤歷史新高，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）均漲超3%。

衡量中概股走勢的紐約梅隆銀行中國ADR指數收漲1.71%，報812點。

中概股多數上漲，其中，嗶哩嗶哩漲超3%，股價創收盤歷史新高，報119.31美元，當前市值達415億美元。

其他熱門中概股方面，阿里巴巴漲超4%，嗶哩嗶哩漲超3%，京東漲超2%，拼多多跌超2%；小鵬汽車收跌近5%，理想汽車跌超3%，蔚來汽車漲近0.4%；跟誰學漲超15%，趣頭條漲約10%，百度跌1.05%，嘉楠科技跌7.26%，虎牙漲4.06%，陌陌漲4.00%，網易有道漲3.53%，途牛漲19.35%，雲集漲10.18%，36氪漲1.29%，攜程漲0.98%，新東方漲0.74%，好未來漲0.46%，搜狗漲0.24%。迅雷跌7.04%，達達跌8.76%，騰訊音樂跌1.44%，愛奇藝跌0.82%，如涵跌1.00%，人人網跌0.33%，網易跌0.37%，逸仙電商跌1.77%。

近期有關中概股的消息方面，瑞信發佈研究報吿稱，維持其「優於大市」評級，美股目標價334美元。瑞信稱，阿里巴巴去年第四季在線消費量保持穩定，快遞量按年增長37%，第三季則為38%。該行預計，集團2021財年第三季度總收入按年增長32.7%，達到2140億元人民幣。

據悉，B站已經向港交所正式提交了上市申請，計劃3月在港上市。其此次上市保薦團隊為摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞銀。按照港交所的流程，回港二次上市的公司可秘密交表，在通過聆訊前無需在聯交所網站公佈具體資訊。一般來說，公司提交上市申請後2個月左右可能會安排聆訊。