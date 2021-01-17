企業熱評│招行興業銀行盈利復甦　助內銀獲重估

經歷去年首3季內銀要「讓利」後，中央在第4季暗示不用再過份讓利，內銀業績反彈，招行（3968）和興業銀行（上海：601166）第4季盈利錄得強勁復甦和增長，有助內銀估值重新獲得重估，帶動內銀股於上周五（15日）普遍上揚，其中招行勁升6.6%。

招行第4季盈利大增3成

招行公布2020年業績快報，全年實現淨利潤973.4億元（人民幣‧下同），按年增長4.8%，扭轉首三季盈利倒退0.8%。單季度看，招商銀行第4季淨利潤207.4億元，按年增長32.6%，增長強勁。

招行去年第四季收入按年增長11.4%至692.2億元，野村認為招行收入回到疫情前水平，更形容是「V」形反彈，利息收入及非利息收入分別增長11%及12.4%，股本回報率（Return on Equity, ROE）達15.7%，較該行預測高0.9個百分點。信貸增長增速略為放緩，按年增12%，第3季為增長12.2%。

至於資產質素則表現健康及持續改善，去年第四季的不良貸款比率進一步跌至1.07%的紀錄低位，不過，不良貸款撥備覆蓋率處於437.68%的高位，對盈利作為另一緩衝。野村預計招行的股本回報率可長遠可升至17%，認為盈利復甦及前景樂觀，目標價升至69.07元，重申「買入」評級。

另外，興業銀行亦公布2020年業績快報，全年營業收入2,031億元，按年增長12%，淨利潤666億元，按年增長1.15%。單計第4季，營收為513.5億元，按年增長14.8%，盈利大升34.6%至147.5億元。不良貸款率為1.25%，較2019年年末下降0.29個百分點，撥備覆蓋率 218.83%，較2019年末提高 19.7個百分點。

中金：內銀盈利今年料增9%

國泰君安指，招行和興業銀行2020年業績快報超出預期，確認了銀行盈利邊際改善、逐步回歸正常的趨勢，有助於提振市場對銀行基本面的信心，有望進一步催化銀行板塊行情。

中金預計，內銀整個板塊在第4季盈利料按年增長15%，全年盈利跌幅收窄至4%，較首3季的跌8%大幅減少，預計行業今年盈利平均增長9%，淨利息收益率（Net Interest Margin，簡稱NIM）今年可按季錄得改善，盈利復甦帶動內銀估值重估，認為最受益的是興業銀行、光大銀行、四大內銀、招商銀行、寧波銀行、常熟銀行、平安銀行。