廣汽集團石墨烯電池遭質疑　其AH股走勢相反

今日（18日），內地國有整車企業廣汽集團A股早盤曾一度漲停，最新市值1,410億元人民幣，其H股跳水一度跌近10%，最新市值922億港元。廣汽集團H股在上一個交易日漲幅近兩成。

廣汽埃安1月5日發佈全新動力電池科技預吿，稱新電池採用了石墨烯技術，石墨烯基超級快充電池可在8分鐘充滿80%，讓充電像加油一樣便捷，同時硅負極電池讓電動車NEDC續航達1000公里。

上周六（16日），中科院院士歐陽明高質疑廣汽電動車能跑1000公里，幾分鐘充滿電一定是騙人。

廣汽埃安總經理古惠南周日（17日）回應稱，「不要把技術問題和推廣運營的問題混為一談」，隨後還稱「今年1000公里續航的車肯定要出來，快充也是肯定要出的，8分鐘充滿1000公里，理論上是可以的。」

微信公眾號錦緞發文指出，「隨着更多業內人加入討論、官方的進一步解釋以及我們在技術維度的研判，目前已大致確認3件事」：一、 廣汽所謂「石墨烯電池」說法並不準確，但並非不切實際。

二、該石墨烯電池主要涉及一項電池負極技術：以石墨烯作為導電添加劑的「硅基複合負極材料技術」。其中，石墨烯作為負極材料中導電添加劑的摻入（最多不超過8%），可以提升電池的高倍率充電性能，即輔助實現所謂的「充電8分鐘續航1000公里」；基於「一核雙殼」結構工藝的「硅基鋰離子負極」，則可以提升電池循環穩定性、結構密度與放電倍率性，即實現所謂的「續航1000公里」。

三、該電池同時涉及一項快充技術：在以石墨烯為三元鋰電池正極材料導電劑基礎上，通過一套降温冷卻系統，而實現6C快充能力，即一種「充電8分鐘續航1000公里」技術。

就中科院院士歐陽明高質疑廣汽電動車能跑1000公里，廣汽埃安總經理古惠南周日（17日）回應稱，「不要把技術問題和推廣運營的問題混為一談」（網絡圖片）

基於這樣的基本事實，錦緞給出的結論是：廣汽所稱的「石墨烯電池」正確的命名應為「摻雜石墨烯的硅基負極鋰電池」，本質仍是鋰電池（因為使用量最大的核心正極材料未發生變化），而不是石墨烯電池。

文章說，這項電池技術並非新技術，但在工藝上有較大突破。該電池所標榜的性能參數，雖然有水分，但也有較大的實現可能性。

文章指出，廣汽為何會如此着急且高調地要在2021年元月，發佈一項距離量產仍有較長時間（據官方稱最晚將於今年四季度量產）的動力電池技術？原因很可能來自競品以及股價的壓力。廣汽此番發聲，很像是一種「主權示威」。

實際上，上汽聯合阿里此前發佈得智己品牌汽車，同樣號稱將可實現1000公里NEDC續航。根據推測，該汽車電池涉及的技術路線同樣是「硅基負極鋰電池」。