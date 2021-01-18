亞洲金融論壇｜史美倫稱中港屬共生關係　港交所推更多產品

港交所（0388）主席史美倫今日（18日）在亞洲金融論壇上表示，2021年經濟將會逐步復甦，因新冠病毒疫苗已成功研發。她認為在中國這個增長引擎帶動下，亞洲經濟復甦速度較其它地區快，香港作為聯繫中國及國際的中間人亦會受惠。

史美倫觀察到今次疫情改變大眾生活習慣及工作模式，提高對生物科技及科技的應用，料生物科技及科技的公司未來可錄得強勁增長。

回顧去年，約六成來港上市的都是新經濟及生物科技公司。此外，在今次疫情後，帶動企業更著重可持續發展及環境、社會和企業管治（ESG）。

稱港仍扮演連接中國與國際的角色

史美倫亦談及香港的金融定位，認為在地緣政治風險增加下，香港仍有連接中國與國際的關鍵角色。她認為香港的競爭力在於高透明度、穩健的法治制度、良好的企業管治等，要維持在國際間的競爭力，就要將這些優勢保持下去。

在中國持續改革開放之下，香港亦能從中受惠，並以早年內地國有銀行來港上前作例子，指出國有銀行原本面對壞帳問題，但來港上市後，逐漸解決了問題，形容中港是「共生關係」。

她亦透露了港交所未來會推出更多多元化的產品，如人民幣計價產品、推動商品通、債券通、人工智能等，以維持自身優勢，以及增強競爭力。