亞洲金融論壇｜李律仁：香港可扮演主要角色　擴大使用電子人民幣

金融發展局主席李律仁表示，內地在探索把電子人民幣放在真實生活的測試，他相信下一步會應用於中港跨境支付，而香港作為全球最大離岸人民幣市場，且處於大灣區策略性位置，香港可以扮演主要的角色，來促進及擴大使用電子人民幣的潛力，特別是在跨境環境。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，近年全球央行都積極考慮採納央行數碼貨幣（CBDC），CBDC可改善支付效率，也可以消除經過很多層銀行的需要，容許實時交易，容許政府及央行可以追蹤每一個單位的貨幣相關交易，這樣可對抗逃稅、洗錢等非法活動。陳浩濂指，在香港，金融當局、監管當局已在建立本地金融基建，以提供多貨幣、多層面的平台，可以連接香港的支付系統跟鄰近地方的國際系統，可促進更快及便利的跨境支付。

國際結算銀行創新樞紐香港中心主管Bénédicte Nolens表示，零售層面的CBDC可以說是取代實體鈔票，如果希望零售的CBDC取代央行的鈔票，就需要有一個系統，跟銀行的鈔票有一樣多的信任。她說任何系統用來取代鈔票，都必須是有信任支持，同時一定比現有的系統更好，她認為有關機會就在於跨境環境。批發層面的CBDC主要用於非常大的交易，或者低量的交易，不會取代實體鈔票，批發層面的CBDC主要是讓交易沒有那麼昂貴地，但又更快而又減少風險。

羅兵咸永道全球加密科技主管合夥人獅恒利表示，跨境付款目前面對的困難，是現在平均收費比率達7%，如果是在新興國家進行，比率或更高。