深圳第二輪數字人民幣紅包使用率超九成

介面新聞1月18日報道，「幸福福田」官微顯示，1月17日24時，深圳市人民政府聯合中國人民銀行深圳市中心支行開展的「福田有禮數字人民幣紅包」正式結束。

本輪紅包是在前期「禮享羅湖數字人民幣紅包」試點的基礎上，結合本地促消費政策進行的第二輪數字人民幣紅包試點工作。

據了解，本次活動面向在深個人（不限戶籍）發放2,000萬元人民幣（下同）「福田有禮數字人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，紅包數量共計10萬個。截止到1月4日10時，總計1,861,758名在深個人通過「i深圳」系統完成「福田有禮數字人民幣紅包」預約登記，1月7日8時起，活動主辦方通過深圳政務短信服務平臺向10萬名中籤個人發送中籤短信及「數字人民幣APP」下載鏈接。

值得留意的是，截至2021年1月17日24時，95,628名中籤個人成功領取「福田有禮數字人民幣紅包」，使用紅包交易139,794筆，交易金額1,822.65萬元，紅包使用率超過九成。數據顯示，部分中籤個人還對本人數字錢包進行充值，充值消費金額151.97萬元。

相比之下，深圳第二次數字人民幣紅包使用率更高，消費更充分，且續充的資金也更多。此外，此次在線下場景上有了一定擴圍，且從此前僅僅在羅湖區拓展到了深圳全市。

公開資料顯示，2020年4月，中國央行數研所官宣首批試點的「四地一場景」，包括深圳、蘇州、雄安、成都，加上冬奧會場景，試點均已經落地。2021年，第二批數字人民幣面向公眾的試點將包括上海、海南、長沙、青島、大連、西安六地。