德意志銀行警吿：Bitcoin和特斯拉股價或「腰斬」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-20 16:23

《新浪美股》今日（20日）報道，繼2020年實現300%的回報之後，Bitcoin（比特幣）在2021年截至目前為止的交易中又上漲了2.5%，漲幅達27%；電動汽車製造商特斯拉股價在2020年上漲了大約700%，而2021年迄今再度上漲了17%。德意志銀行認為無論是比特幣還是特斯拉，都已經形成了泡沫。

德意志銀行最新調查顯示，在調查中提問稱，投資者目前在哪些領域裏看到了泡沫時，大約89%的受訪者都認為市場正面臨泡沫，而其中兩個泡沫最為突出，那就是美國科技股和比特幣，尤其是後者正在接近「極端泡沫」領域。

德意志銀行表示：「當被特別問及比特幣和特斯拉未來12個月的命運時——特斯拉是潛在的科技股泡沫的象徵——大多數受訪者都認為，隨着特斯拉更容易受到衝擊，比特幣價格和特斯拉的股價更有可能從當前水平減半而不是翻倍。」特斯拉將於1月27日公布第四季度財報。

另外，不單只有德意志銀行調查中的受訪者認為比特幣已形成泡沫，在美國銀行進行的月度基金經理調查中，比特幣位居「最擁擠頭寸」的榜首，將科技股擠了下去。

（視角中國）

德意志銀行在調查中提出另一個問題，一個潛在的泡沫破滅因素——美聯儲縮減資產購買計劃——是否有可能發生。「71%的受訪者不相信美聯儲會在年底前縮減資產購買規模，這與美聯儲理事在上週末之前一直都在極力表態的說法一致。但四分之一的受訪者認為，經濟增長可能會迫使他們採取行動。」該行表示。

在本月早些時候，比特幣價格急速上漲，一度創下了41,962.36美元的歷史新高，隨後，這種全球最大加密貨幣的價格回落至近3萬美元的水平，但上周再次短暫飆升至4萬美元上方，之後又迅速回落。