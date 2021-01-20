阿里巴巴｜手機淘寶香港區增設「天貓香港」　助本地商家快捷開店

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-20 19:08

阿里巴巴（9988）宣布，計劃增設本地商業對消費者（Business-to-consumer，B2C）服務「天貓香港」，現正開始招商，並將於數月內上線，冀助本地商家快捷高效開店，及為本地消費者提供客戶服務及物流等服務。

「天貓香港」將會在淘寶手機應用程式內登場，消費者打開手機淘寶，點選香港地區，除了可以看到現有淘寶香港站的版面之外，也可在此切換至「天貓香港」瀏覽眾多品牌及商品，並進入商戶的「天貓香港」店選購。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，香港的商場及線下購物服務非常發達及完善，但同時電商也具有很大發展的空間。基於多年來累積了龐大的客戶基礎，淘寶香港站將可與「天貓香港」發揮協同互補的作用，為「天貓香港」上的品牌商家帶來客流量的支持。

現有的淘寶香港站以消費者對消費者（Consumer-to-consumer，C2C）的模式為主，而「天貓香港」會帶來眾多本地或已在本地發展的中外品牌。

「天貓香港」現正廣泛邀請中外品牌及各大小商家進駐，涵蓋美妝、服飾、家電等多個品類。