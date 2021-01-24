深圳推8項樓市調控措施　作假人士將被禁止3年內置業

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-24 17:19

去年深圳出現萬人搶購新盤、「借人頭炒樓」等現象，樓市火熱，當局對樓市的調控措施亦進一步升級。深圳市住建局昨（23日）推出八條樓市調控措施，包括嚴格審查買家資格，而若然申購商品住房過程中作假，將會被禁止三年內在深圳市內買樓。



根據《關於進一步加強商品住房購房資格審查和管理的通知》，新措施分別對開發商、房地產經紀機構和購房者提出要求。其中，房企和房地產經紀機構被要求與有關商業銀行，嚴格審查購房人的有效身份證明、戶籍、婚姻狀況及家庭成員證明資料，購房人的社會保險或個稅清單材料、收入證明、徵信報告、購房款來源以及近一年及以上的銀行流水單。

房企可將違反誠信原則、規避房地產調控政策、弄虛作假等行為列為違約事項，違法行為將由住建部會同相關部門依法查處。

如違規作假 將停止貸款資格三年

該通知又指，一旦購房者採取弄虛作假、隱瞞真實情況，或者提供虛假證明材料等方式申購商品住房，住建部門可依法停止相關人員使用深圳市「購房意向登記系統」以及合同網簽系統三年；停止相關人員在深圳市購買、承租保障性住房和人才住房資格三年；如已在公共住房輪候名單內的，取消其輪候資格；停止相關人員在深圳市的住房公積金貸款資格三年。