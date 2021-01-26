心通醫療-B（2160）入場費12323元　引高瓴等16位基石投資者

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-26 09:53

微創醫療（0853）分拆的心通醫療－B（2160）今起招股，招股價介乎11.1元至12.2元，發行2.06億股股份，公開發售佔10%，每手1,000股，入場費約12323元。

公司預期2月4日上市。聯席保薦人包括中金、花旗及摩根大通。

所得款項淨額約為22.475億元，30%將用於核心產品VitaFlowTM II；3.4%用於首款商業化TAVI產品VitaFlowTM；27%分配給產品管線的其他產品；15%將獲分配用於為通過併購、授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展該公司的產品組合提供資金；14.6%將用於擴大該公司的產能並提高其生產VitaFlowTM 及VitaFlowTM II的能力；最後10%將用作該公司的營運資金及一般公司用途。

公司引入16位基石投資者，當中包括CPE Fund、Hillhouse Funds、Lake Bleu Prime、GIC.、泰康人壽、Snow Lake Funds、Yi Fang Da Brocade、Indus Funds、3W Fund、WT Funds、PinPoint、昆侖萬維科等，合共認購1.25億美元（或約9.69億港元）股份。