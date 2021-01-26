高盛料美國2021年GDP將增長6.6%　警告三大潛在風險

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-26 13:23

高盛（Goldman Sachs）預計，美國2021年國內生產總值（GDP）的增長速度將可達到6.6%。美國將於1月28日公布2020年第四季度GDP等數據。

據內媒《騰訊美股》今日（26日）報道，隨着美國新任總統喬·拜登（Joe Biden）上任，新冠肺炎（COVID-19）疫情和美國各地接種疫苗的情況仍然是人們關注的焦點。另外，投資者還將密切關注定於1月28日公布的美國第四季度國內生產總值（GDP）報吿。調查顯示，經濟學家目前的平均預期是美國第四季度GDP增長4%。在經濟經歷了疫情所帶來的沖擊之後，人們的注意力正在轉向2021年的復甦。

在經濟經歷了疫情所帶來的沖擊之後，人們的注意力正在轉向2021年的復甦。（視覺中國）

高盛表示，他們看好美國經濟在2021年反彈的前景，但同時指出經濟復甦面臨着三大風險。這家投行巨頭預計，2021年全年美國GDP的增長速度將可達到6.6%，這一預測比華爾街分析師的共識預期高出2.5個百分點。

高盛預計，受大規模疫苗接種的影響，疫情所帶來的風險將會降低；而與此同時，美國政府的財政刺激計劃則將支持消費者支出上升，從而推動2021年出現「年中消費熱潮」和「非常強勁的經濟增長」。

對於美國股市2021年的前景，高盛並不認為市場上已經形成了一個巨大的泡沫，但高盛向投資者發出警吿稱，對有些股票要保持警惕。

高盛特別指出，那些企業價值與銷售額之比超過20倍的股票充斥着泡沫。目前共有39隻股票符合這個標準，其中大部分都是熱門科技股。其中包括：Snowflake、C3.ai、Plug Power、CrowdStrike、Cloudflare、Zoom、DataDog、Shopify、DocuSign和Palantir等。