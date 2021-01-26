快手科技（1024）如何說潛在中國監管、美國制裁風險？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-26 16:52

快手科技（1024）今日進行首日上市招股，市場人士反應熱烈，孖展認購更謂熱爆。在入飛前，投資者既需要了解清楚業務外，也要留意風險。其中在招股文件內便提到中國互聯網的監管隱憂，以及美國制裁風險。

快手的招股文件指出，鑑於中國互聯網業務受到高度監管，中國政府加強對短視頻、直播及電商行業的管控，可能會限制公司維持或增加平台的用戶群或用戶流量的能力，繼而影響業績。

直播虛擬打賞活動 或受內地監管影響

2020年11月，市場監管總局發出《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，快手預料，指引對業務並無重大影響，但可能使合規負擔加重，故最終推行的規則會否對業務和業績有不利影響是未知之數。

同月，國家廣播電視總局發出的《關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，要求直播平台對用戶每天及每月可贈送的虛擬禮物金額，以及每次可贈送的金額施加限制等等。快手指，監管機構並無就設定虛擬打賞消費上限作出明確指引，故無法評估對平台虛擬打賞活動產生的影響，但由於往績期間，大部分收入來自直播業務，故任何限制都可能對業績產生負面影響。

制裁或削海外市場擴張機會

除中國之外，快手指，海外政府對數據私隱及數據安全威脅指控所採取的行動，及日後針對中國視頻內容、社交媒體或科技公司的營運施加的不利限制，都可能削減海外市場擴張的機會。

美國政府在特朗普治下，多次挑起對中國科技行業的制裁行動，快手指，美國經濟制裁禁止向美國經濟制裁針對的國家、政府及個人供應產品及服務。英國金融制裁及歐盟制裁亦有類似制度，禁止向彼等制裁名單內的國家、政府及個人供應產品及服務，但就強調，過往並無發現平台有任何用戶似乎位於任何政府經濟制裁的目標國家，

不過，美國大型投資機構均重點投資快手，今次招股合計投資額高達13.9億美元，佔IPO集資額達25%，包括富達國際、景順、貝萊德等，當中Capital Group（資本集團）更是單一最大基石投資者，出資了5億美元。