Visa夥SHOPLINE推新電子商務方案　近57%中小型企首次網上銷售

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-01-27 21:00

電子支付科技公司Visa今日（27日）宣佈與SHOPLINE合作推出電子商務新手包。香港中小企可以透過SHOPLINE網上平台輕鬆開設商店並快速銷售產品。

SHOPLINE透過使用方便易用的界面和網上商業工具，當中包括客戶關係管理、支付和物流集成，以 及客戶和社區支援。亦為中小企提供端到端（end-to-end）電子商務及零售方案。現時，亦有逾25萬個品牌使用SHOPLINE。

Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，疫情導致大眾的消費習慣產生不會逆轉的變化。在香港，現時網上購物開支佔消費者的總開支超過一半。

史美琪又預料，疫情結束後的一段長時間內，大部分消費者仍會繼續保持這種新習慣。由於去年 5 月首度推出的電子商務新手 包反應熱烈，因此今年 Visa 推出第二輪計劃，協助商戶進行網上銷售並開拓新收入來源。

SHOPLINE ：支持不同企業發展線上市場

SHOPLINE香港區總經理韋百濤指，SHOPLINE和Visa致力於為零售及電子商務商戶開拓網絡商機，拓展收入來源。

期望今次合作能夠為各種規模的企業提供全方位的支持，以助其發展線上市場，並擴展線上零售業務。配合我們全面的智慧開店方案，我們將持續支持全球放眼線上領域的商戶，助其實現打破虛實界限的目標。

據 Visa 最新的環球研究，近57%的香港中小型企業首次於網上銷售產品， 較去年 6 月的40%有所上升，高於全球平均水平的44%。