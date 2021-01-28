股災又來？港股三日跌1600點　盧Sir：仲調整緊　並唔係股災

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 18:19

港股今日急挫746點，收報28550點，已連續第三個交易日下跌。恒指由本周一30191點逾一年半的高位，急速回調逾1,600點，大市氣氛由亢奮狀態，突然轉向悲觀。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，早前大市已經出現消耗性上升，導致近日大幅回調，但回調很可能仍未完成，且看28000點是否有支持，下一步則視乎50天線的水平。不過，他認為今年是「真牛市」，估計日前的高位並非全年的高位，年內有望再突破新高。

恒生指數今日收報28550點，全日跌746點或2.55%，成交額達2,698億元，連跌3日，並是三日內兩次錄得逾700點跌幅。月中已經預告大市見頂的盧駿匡表示，恒指早前已經出現消耗性上升的迹象，而且打破了「一底高於一底」的慣性，令恒指出現短線轉勢的預兆。

恒指全日跌155點，濠賭股成跌市焦點。﹙江智騫攝﹚

下方支持睇28000點 甚至50天線

盧駿匡指，本周一（25日）恒生指數上漲逾700點，但當日藍籌股之中「升少跌多」，在大升市的情況是不正常，他更形容當日是「托沽」。被問到大市是否已經完成調整，他補充指，1月中出現的上升裂口28800點，今日大市已經補回，但不代表已完成調整，還且看28000點及50天線的支持位。

三日內大跌1,600點，是否有股災的味道？盧駿匡則解釋，股災多數出現九成以上的股份均下瀉，而近日港股有部分仍錄得升幅，傾向分批回落，當各類股份分批回落至一定水平，調整則告完成。

盧駿匡建議，使用移動平均綫分析市況時，宜配合其他指標以提高準繩度。（資料圖片）

北水買貨唔一定升

對於北水南調持續，每日淨流入以百億計算，但盧駿匡認為北水流入港股並非上升的絕對因素，由於市場上有意沽貨獲利的投資者眾多，而北水只是資金買入的來源之一，並不代表北水淨流入可支撐大市向上。他更以近日美股GameStop（美：GME）為例子，「大戶大手造淡倉，但散戶都可以合力造升。」

去年1月恒指曾觸及29174點後，已經盡見全年高位，今年的情況又是否一樣呢？盧駿匡坦言，今年是相對實在的真牛市，原因有三，首先4成以上股票的50天線高於250天線；恒指已經出現黃金交叉一段時間，去年12月初50天線升穿250天線；恒指已高於250天線持續1個月。他建議投資者現水平不必急於撈貨，待指數完成調整後，方再進場。