乳癌基金推相冊籌款　霍建寧愛妻任主席　訴說打工皇帝柔情一面

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-01-29 09:14

長和﹙0001﹚聯席董事總經理霍建寧，素有「打工皇帝」之稱，提起他，不少人第一時間便會想起他的老闆李嘉誠。至於「霍大班」太太霍何綺華，為人低調，較少出現於鎂光燈前。

但原來，作為打工皇帝的賢內助，不單持家有道，在慈善方面亦不遺餘力。曾患乳癌的霍何綺華，2005年起當上香港乳癌基金會主席，多年來致力提升大眾對乳癌的關注。今次難得打破低調，接受《香港01》訪問，除了介紹基金會新出的攝影集《Perfect Moment》外，霍太還分享個人復康路，罕有透露「打工皇帝」鐵漢柔情的一面。

長和聯席董事總經理霍建寧，素有「打工皇帝」之稱，為李嘉誠的得力助手。（資料圖片）

疫情肆虐，許多公司叫苦連天，即使是慈善團體亦不例外。香港乳癌基金會過往舉辦多年的大型籌款活動「乳健同行」亦無法舉行，但這點小事豈會難倒「打工皇帝」的賢內助？ 基金會把活動移師網上，並改名為「Pink Together」，由實體步行改為在家自己做運動，並拍片上傳至網上籌款。

除了網上拍片籌款，基金會亦將推出一本慈善相冊《Perfect Moment》，相片全由霍太好友、科聯系統（0046）主席吳長勝操刀，影盡世界各地風景名勝之餘，亦有在基金會取景，拍下女士「活出彩虹」的照片。今次將出書1,000本，銷售所得全數撥給基金會。

霍太作為打工皇帝的賢內助，不單持家有道，在慈善方面亦不遺餘力。（李澤彤攝）

疫市設法籌款 不亂碌人情卡

本港慈善基金如雲，要在政府手中得到足夠資源支持營運，著實不容易。霍太為乳癌基金「碌人情卡」，記者笑問，基金會有没有向誠哥「課金」，霍太立即擰頭笑說沒有，還打趣道「點敢」向李嘉誠提這些事。

畢業於港大經濟系的霍太，在家相夫教子前，曾任會計師樓工作，加上是「霍大班」賢內助，幫乳癌基金「度橋」籌款 ，成功達標。她透露，花了不少時間舉辦網上籌款活動「Pink Together」，成效不錯，去年所籌得的款項超預期，還笑指自己都沒有時間一齊參與這個活動。

「Perfect Moment」相冊中，部份照片在基金會九龍的總部拍攝。（李澤彤攝）

至於《Perfect Moment》相冊，其中十頁是在基金會九龍的總部拍攝，相中主角都是一眾乳癌康復者。霍太表示最喜歡那些照片，還有感而發地解釋以「Perfect Moment」為名的因由，「很多患者都想追求完美一刻，都想完美地為家庭貢獻，做到最好，但可能付出的過程已經會經歷完美一刻。所以完美一刻並不是一個結果，反而是一個過程來的。」

霍太所戴的絲巾亦是基金會早前推出，用作籌款之用，手上的毛衣乃是復康者所織的。（李澤彤攝）

患病時家人是最大支柱

如此有同理心，皆因霍太都是康復者。外型嬌小的霍太，訪問當天腳穿香奈兒短Boot，搭配粉紅色上衣，予人大方得體、精神奕奕的感覺。加上短髮漆黑濃密、面色紅潤，說話中氣十足，完全看不出曾患病。她於2003年中發現患上初期乳癌，最後成功戰勝，霍太在訪問亦多次強調，只要乳癌發現得早，存活率很高，如第一期的康復率高達99.9%，更有可能無須化療，故她經常宣揚定期檢查的重要性。

當初得知自己患病時，霍太沒有即時告訴丈夫霍建寧，她分享當時的心路歷程，「我好辛苦但又唔想畀你知，唔想你擔心。」不過後來想通了，覺得在同一屋簷下，根本無法隱瞞，坦誠相對才是最好的做法。「因為這條路是一條長路（Long journey），不是傷風感冒，七日就可以好返，發燒食退燒藥，45分鐘後就退燒，講緊你唔知自己使唔使電療或化療，亦不知要食幾耐藥。」她亦不諱言，對患者來說，陪伴是最重要的事，唯一最大支柱就是家人，尤其是枕邊人。

早年霍建寧與霍太一同出席乳癌基金會活動。（資料圖片）

商界太班 展現柔情一面

實情霍大班作為「打工皇帝」，事事親力親為，將大部份時間投入至工作，有數之不盡的公幹及會議，難免犧牲陪伴家庭的時間。但得知太太患病時，主動增加陪伴時間，商界鐵漢展現出柔情的一面。

「現在回想起來都好感動，霍生一知道我患病，就取消了公幹，將所有會議遷至香港，我沒有主動提出要他陪伴，是他自發而做的，我亦沒想過佢有咁大嘅Move（行動）。」她憶述霍生一星期七日24小時都在自己附近，一張開眼就會看到他，更加窩心的是，家人為了減少自己的負能量，整天在家都掛上笑臉。「每件事都有得有失，失就係身體健康沉了下去，但得就是家人關係更加和諧，原本都已經和諧，All in one，患病後更加親密。」

兩夫妻相處貴乎溝通、坦誠，霍太透露與霍生多年來相處都十分融洽，「大家有咩都會直接講出黎，有嗰句講嗰句，有冇病、有冇疫情都唔會影響我們兩夫妻相處之道，唔會收收埋埋。」